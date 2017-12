Două tentative de suicid la 13 ani

O adolescentă din Constanţa, a ajuns joi noaptea, în urgenţa Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, după ce a înghiţit doi pumni de medicamente. „A făcut o criză de isterie. Mai întîi mi-a dat foc la haine, în mijlocul curţii. Apoi a sărit să mă bată şi m-a lovit de mai multe ori cu o coadă de mătură. S-a încuiat în casă şi nu m-a lăsat să intru. A luat pastilele mamei mele ca să se sinucidă. Am sunat la 112 şi am cerut ajutor. Într-un tîrziu, a deschis uşa şi m-a lăsat să intru”, povesteşte Marinela Giroş, mama fetei. Paramedicii care au răspuns solicitării au transportat-o pe adolescentă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internată pînă vineri dimineaţă. Marinela Giroş spune că fiica ei a început scandalul în momentul în care mama a refuzat să-i dea fiicei o sumă de bani: „Mi-a cerut 15 lei, să îşi ia ţigări şi o cartelă telefonică. I-am spus că nu am de unde să-i dau. Singurii bani din casă erau pregătiţi să plătesc factura la apă şi nu am vrut să-i dau. Atunci s-a enervat şi a început tot circul ăsta”. Femeia susţine că fata ei se prostituează de la vîrsta de 12 ani şi dansează într-un club de noapte din oraşul Constanţa. „Am încercat să stau de vorbă cu ea, să o controlez într-un fel, dar nu am nicio şansă. Nu mă mai pot înţelege cu ea. A intrat într-un anturaj foarte ciudat şi mă tem şi de prietenii ei, care vin în fiecare seară şi o iau de pe bulevardul I.C. Brătianu, ca să o ducă în localul în care dansează. Cred că face şi sex pe bani. Vă rog să mă credeţi că îmi este frică să trăiesc sub acelaşi acoperiş cu ea. Acum cîteva zile, şi-a ieşit din fire şi mi-a pus în gît un cuţit. Mi-a lăsat semn. Cred că în curînd o să mă omoare. O să sfîrşesc ca femeia aceea ucisă de băiatul ei de 13 ani, în casă. Am cerut ajutorul Poliţiei şi am mers de mai multe ori la cei de la Protecţia Copilului, pe care i-am rugat să o ducă pe fata asta într-un centru de plasament, dar nimeni nu a luat nicio măsură”, se plînge Marinela Giroş. Medicii de la SMURD spun că aceasta este a doua tentativă de suicid a adolescentei. Cazul a ajuns în atenţia reprezentanţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (DGASPC). “Miercurea viitoare, psihologii noştri vor discuta atît cu mama cît şi cu fiica, pentru a stabili care este situaţia de fapt şi dacă se impune măsura instituţionalizării fetei. Este clar că vorbim despre un caz de neglijenţă din partea mamei. Am descoperit în urma verificărilor efectuate că adolescenta a terminat doar patru clase, iar apoi a renunţat la şcoală. Vom vedea, în funcţie de rezultatul anchetei pe care am deschis-o, ce măsuri se impun. În cazul în care se va confirma faptul că adolescenta lucrează într-un club, vom sesiza şi Inspectoratul Teritorial de Muncă din Constanţa”, a declarat Roxana Onea, purtătorul de cuvînt al DGASPC Constanţa. Lucrătorii Secţiei 3 Poliţie au început, la rîndul lor, o anchetă.