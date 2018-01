Două tone de deşeuri electrice, colectate la Constanţa în ziua de mobilizare naţională

Alegerea zilei de 3 noiembrie pentru colectarea deşeurilor electrice, electronice şi electrocasnice (DEEE) a fost făcută la iniţiativa Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD) şi reprezintă primul pas pe calea spinoasă a dorinţei (şi adesea) a neputinţei alinierii reale la normele europene. Ziua scoaterii DEEE în stradă a fost, pentru majoritatea constănţenilor, o zi ca oricare alta. Foarte puţini dintre aceştia au răspuns invitaţiei MMDD. Mulţi n-au crezut că acest lucru este posibil („Chiar vine cineva să-mi ridice frigiderul din faţa scării?”), alţii au ales să stea pur şi simplu la pîndă („Dacă totuşi vine cineva, îmi scot şi eu repede maşina de spălat!” ), iar alţii, mai documentaţi, au apelat tel verde şi au aşteptat în faţa porţii. Aşteptările nu le-au fost înşelate. Cele şase echipe ale SC Gremlin Computers SRL au străbătut oraşul în lung şi-n lat, adunînd, pînă la ora 16.00 (ora limită a colectării DEEE), 2,2 tone de deşeuri. Mai mult decît atît, împreună cu Primăria Constanţa, SC Gremlin a amplasat, la Billa, la Balada şi la Brotăcei (intersecţia Dobrilă Eugeniu cu Cişmelei), trei containere mari, pentru ca populaţia să-şi poată depune direct obiectele nefolositoare. Iomer Ridvan, unul dintre supraveghetorii zonei de la Brotăcei a declarat: „De la 8.30 sîntem aici. Am adunat ce au adus oamenii din zonă, am răspuns şi la solicitări din teren, am mers şi pe la blocuri şi pe la case… Mulţi oameni au zis că nu ştiau că în această zi se colectează deşeurile…”.

Oraşul Constanţa face parte dintre cele 110 localităţi din ţară care şi-au dat acordul pentru a participa la acest proiect. Evenimentul a fost organizat, la nivel local, de Primăria oraşului Constanţa, Agenţia pentru Protecţia Mediului şi firma de profil. Unul dintre cele mai importante ingrediente ale proiectului s-a dovedit a fi Poliţia Municipiului Constanţa, care a stînjenit mai multe persoane în iniţiativele lor, cît se poate de personale, de a „recicla” televizoarele, monitoarele şi imprimantele scoase în stradă. Doi astfel de indivizi „binevoitori” au fost luaţi la întrebări de către un echipaj al Poliţiei pe cînd încercau să mute un televizor care s-a dovedit a fi prea greu pentru forţele lor… minore. Cei doi au fost salvaţi de clopoţelul măgarului de la cotiga cu care tatăl lor se deplasa pe străzile din Faleză Nord şi au promis solemn că „au terminat cu iniţiativele pe ziua de azi”.

Tot pe 3 noiembrie, SC Gremlin Computers SRL (în asociere cu AR Recycling Germania) a lansat pe piaţa de profil un instrument cît se poate de eficient, o instalaţie autonomă de tratare DEEE-uri, cu un ritm de procesare de aprox. 3 – 4t/h, cu posibilitatea de tratare a tuturor grupelor de echipamente (mai puţin lămpi şi frigidere). „Pînă în momentul acesta nu au existat decît nişte metode exclusiv empirice de reciclare pentru aceste echipamente electrice, electronice şi electrocasnice. Considerăm că am deschis porţile unui nou capitol din industria de reciclare românească. Cei implicaţi ar trebui să conştientizeze faptul că reciclarea nu mai înseamnă fier vechi şi neferoase, reciclarea înseamnă inovare continuă, înseamnă conlucrarea cu institutele de cercetare pentru a găsi soluţii noi pentru materiale fără o piaţă clasică de valorificare, înseamnă parteneriatul cu municipalităţile şi ONG-urile pentru a găsi cele mai bune soluţii pentru o lume mai bună, mai curată”, a declarat Aurora Olescu, reprezentant SC Gremlin Computers SRL.

Ministerul Mediului şi-a propus ca ziua de 3 noiembrie să fie, pe lîngă una de mobilizare la scara naţională, şi un început al colectării lunare sau trimestriale a deşeurilor electrice şi electronice.