Dragnea nu exclude o majoritate cu UDMR

Social-democrații nu exclud o majoritate parlamentară cu UDMR, iar negocierile UNPR - PNL sunt făcute doar să îl favorizeze pe liderul Uniunii, Valeriu Steriu, și pe alți "doi - trei", în timp ce mulți parlamentari progresiști sunt nemulțumiți, a declarat duminică președintele PSD, Liviu Dragnea.

Întrebat pe cine contează, el a arătat că "sută la sută pe ALDE".

"Am văzut că, în ultima perioadă, la proiecte de lege importante și UDMR a susținut aceste inițiative legislative, o mare parte din neafiliați, o mare parte din parlamentarii minorităților naționale, probabil că și o parte importantă din parlamentarii UNRP vor vota inițiativele legislative importante. Eu cred că nu pierdem majoritatea în Parlament", a precizat Dragnea la România TV.

El a adăugat că a discutat în ultima perioadă cu liderii UDMR. "Am discutat, au fost proiecte de lege importante și am găsit foarte multe puncte comune", a spus Dragnea.

De asemenea, întrebat dacă ar putea face o majoritate cu UDMR, liderul PSD a spus: "Nu este exclus".

Dragnea a subliniat că sunt deja mulți parlamentari UNPR nemulțumiți de negocierile cu PNL.

"Spun deja mulți parlamentari UNPR că nu sunt mulțumiți de această trecere bruscă a UNPR în barca PNL-ului și nu sunt dornici să urmeze această cale și probabil că vor să rămână în zona de stânga. Nu știu dacă vin la noi sau pleacă din UNPR, dar vor să voteze totuși tot în felul în care au votat până acum, sunt oameni care nu pot într-o noapte să treacă de pe stânga pe dreapta. Nu am făcut acest inventar, că nu este foarte important, dar, dacă se va întâmpla, probabil că se va vedea în zilele următoare. Este posibil și un sfert, și jumătate, este posibil și nimic, sau foarte mulți. Eu spun că majoritatea sunt foarte supărați cu excepția a doi — trei pentru care de fapt s-a făcut toată negocierea, pentru ceilalți e o mare păcăleală — dl Steriu și încă doi — trei apropiați. Iar pentru ceilalți discuțiile din PNL sunt că de fapt vor fi păcăliți, că n-or să le dea nimeni 18 sau 20 de locuri pe liste. Asigură două — trei locuri pentru cei care au negociat și, în rest, sănătate", a afirmat liderul PSD.

Potrivit acestuia, după fuziune, cei care sunt acum în UNPR devin membri PNL și se supun regulilor și deciziilor de acolo, ceea ce implică și riscul ca organizația județeană să decidă să fie pe listă un alt candidat.

"Sincer eu nu înțeleg care este marele plan al lor, am vorbit cu mulți. Ce platformă — să pui piedică PSD-ului? (...) Am auzit și de discuții cu PSRO, un 'mare' partid 'serios' și 'puternic'. Din ce am auzit, s-au finalizat discuțiile, urmează să le anunțe oficial. Acum să vedem cine, câți or să urmeze decizia liderului UNPR de a merge cu PNL. Asta este treaba lor. Am auzit chiar o expresie foarte interesantă pentru un așa-zis lider politic: să punem piedică PSD-ului. Ca lider politic cu pretenție de nivel național, nu poți să folosești aceste expresii. (...) Au apărut tot felul de zvonuri că ar fi planuri făcute în nu știu ce palat, într-un laborator. Noi ne aliem cu oamenii. Dacă este un plan de la Cotroceni, sunt destul de dezamăgit, este un plan prost, un plan de copii. Cum distrugi PSD-ul dacă te aliezi cu PSRO-ul lui Geoană și UNPR-ul?", a adăugat președintele PSD.