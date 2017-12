Drog nou, pe ruta Africa - UE, prin Constanța

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime (SCCOPM) Constanţa au derulat, luna trecută, o acțiune în urma căreia au reușit să închidă „un canal de introducere a unui nou tip de drog din Africa în Uniunea Europeană, prin România”, după cum se arată într-un comunicat de presă remis, ieri, de Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța. Operațiunea s-a derulat sub coordonarea Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa și cu sprijinul Biroului Vamal de Frontieră Constanţa și a durat o săptămână. Conform oamenilor legii, drogul se numește khat și a fost depistat sub formă de frunze uscate, produsul fiind relativ recent introdus pe piaţa europeană a substanțelor interzise. Din primele informații, s-a stabilit că aceste frunze de khat conţin o substanță considerată un drog de mare risc, numit cathinonă, care face parte din categoria stupefiantelor periculoase, precum heroina și cocaina. Totul a pornit de la două pachete sosite din Etiopia și Nigeria, pe numele unor constănțeni. Unul avea 7 kilograme și celălalt 40 de kilograme. Polițiștii și vameșii le-au verificat și au făcut descoperirea. „Inițial nu am știut despre ce este vorba, dar, în urma analizelor de laborator, s-a stabilit că avem de-a face cu un drog foarte periculos, care pătrunde încet pe piața europeană vestică. Chiar și francezii au descoperit, recent, 250 kilograme de frunze de khat, ce fuseseră introduse în țară în același mod”, a declarat cms. şef Nicolae Bărbuceanu, șeful SCCOPM Constanța.

NAIVITATE EXPLOATATĂ Ancheta derulată de polițiștii constănțeni a scos la iveală faptul că membrii rețelei de trafic de stupefiante au ales România ca țară de tranzit pentru noul drog. „Conform primelor date rezultate din investigaţii, primul colet trebuia să ajungă în sudul Italiei - Sicilia, iar cel de-al doilea în Anglia, la Londra”, se mai arată în comunicatul IPJ Constanța. Potrivit anchetatorilor, membrii rețelei au ales români care lucrează în străinătate, de condiție precară, care au putut fi păcăliți foarte ușor. Traficanții le-au spus că au nevoie de ajutor pentru a aduce frunze de ceai verde din Africa, prin intermediul unor țări din Europa, deoarece transportul este mai ieftin pe această filieră. Naivi, românii le-au dat indivizilor adresele unor rude din țară. În cazul pachetului din Etiopia, oamenii legii au stabilit că acesta fusese trimis pe numele unui bărbat dintr-un sat de lângă localitatea Negru Vodă, care abia trăiește de pe o zi pe alta. „El urma să fie sunat de rudele sale din Italia, care fuseseră folosite de traficanți, pentru a i se da indicații legate de adresa la care ar fi urmat să expedieze coletul în Sicilia. Bărbatul a crezut că a primit frunze de ceai pentru ficat, habar nu avea că era o verigă în lanțul unei rețele de trafic de droguri”, a adăugat cms. șef Nicolae Bărbuceanu.

AFACERE ABANDONATĂ Cel de-al doilea colet sosise în România din Nigeria, pe numele unui bărbat plecat la muncă în Anglia. Oamenii legii spun că acesta lucra la o spălătorie auto și că patronul său îl convinsese să primească pachetul pe adresa sa din România după ce îl păcălise cu aceeași poveste despre frunzele de ceai. Tânărul a venit special în țară pentru a-l ridica, dar se pare că a „mirosit” că ceva este în neregulă și s-a întors în Anglia, fără să-și ducă planul până la capăt. Polițiștii SCCOPM Constanța continuă cercetările, în colaborare cu omologii lor din Italia și Anglia, pentru a stabili unde urma să ajungă drogul și care erau destinatarii celor două colete.