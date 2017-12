Dublu transplant pentru salvarea unei vieţi

Mădălina Monica Bolovotencu este o tînără de 18 ani care a fost condamnată încă de la naştere la o viaţă plină de suferinţă. Ea a fost diagnosticată în anul 1990, la doar cîteva zile după ce a venit pe lume, cu cardiopatie congenitală cianogenă, boală care afectează atît inima cît şi plămînii. „După ce am aflat diagnosticul, am cerut un bilet de trimitere la un spital care să aibă o bună pregătire în domeniul afecţiunilor cardiace. Iniţial mi s-a recomandat să merg la Fundeni, dar am refuzat. Am ales Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant din Tg. Mureş, în evidenţa căruia se află şi în prezent. La acea dată, doctorii mi-au spus are nevoie de o operaţie de corecţie a inimii. Pentru că şansele de reuşită a operaţiei cresc odată cu vîrsta, s-a decis să mai aşteptăm”, a declarat mama fetei, Lucreţia Bolovotencu. Mădălina s-a întors acasă, în comuna Peştera, din judeţul Constanţa şi a încercat să ducă o viaţă normală. Din păcate, acest lucru nu a fost posibil. În clasa a şasea, fetiţa a fost nevoită să renunţe la şcoală pentru că obosea foarte repede şi nu putea ţine pasul cu ceilalţi copii. „La cel mai mic efort, obosea. În plus, se ducea la şcoală numai vara, pentru că iarna răcea şi plămînii ei slăbiţi, nu puteau face faţă aerului rece. A pierdut foarte mult şi din cauza spitalizărilor repetate. Nu pot spune însă că a fost internată foarte mult timp, deoarece am încercat, pe cît posibil, să am grijă de ea acasă”, povesteşte Lucreţia. În ciuda eforturilor mamei, în data de 17 aprilie a acestui an, Mădălina a început să se simtă tot mai rău şi a fost internată la Tg. Mureş. Medicii au descoperit cu această ocazie că inima ei nu mai putea fi „reparată” prin operaţie şi că are nevoie de un dublu transplant, atît de inimă cît şi de plămîni. În acest moment, salvarea fetei este o intervenţie chirurgicală efectuată la o clinică din Viena. Din păcate, mama ei nu dispune de banii necesari. „După ce am aflat această veste, i-am rugat pe medici să-mi recomande un spital unde se efectuează transplanturi cardio-pulmonare. Ei mi-au dat pe un bileţel numele unei clinici din Viena - AKH Viena - şi al unui medic de acolo - prof. dr. Walter Klepetko. Eu nu pot face însă nimic cu această informaţie, deoarece nu am bani să merg pînă la Viena nici măcar pentru stabilirea unui diagnostic, ca să nu mai vorbesc de operaţia propriu-zisă”, a afirmat Lucreţia. Tatăl Mădălinei a murit în urmă cu nouă luni, iar ea mai are încă trei fraţi, de 7, 23 şi 25 de ani. Mama ei cîştigă pe lună în jur de 800 de lei. Unul dintre fraţii mai mari munceşte ca paznic la o societate din Medgidia, în timp ce al doilea a plecat în Spania să-şi încerce norocul. „Mă ajută şi ei cum pot, dar nu le pot cere să-mi dea mie tot salariul pentru că au şi ei nevoile lor. Am deschis un cont în euro la BCR Medgidia şi am sperat că voi fi ajutată. Dar nu s-a întîmplat deloc aşa... Cei care doresc să o ajute pe Mădălina să trăiască pot depune bani în contul deschis la Banca Comercială Română - Filiala Medgidia RO11RNCB0118098196500001.