După Garmisch, Peter Prevc s-a impus şi la Innsbruck

Slovenul Peter Prevc şi-a confirmat statutul de cel mai în formă săritor al sezonului, iar după victoria obţinută duminică, la Innsbruck (Austria), este foarte aproape de a câştiga cea de-a 64-a ediție a Turneului celor Patru Trambuline! Prevc a fost lider autoritar după prima manșă a concursului de la Innsbruck, deși nu a reuşit cea mai lungă săritură (125 de metri). El a primit însă multe puncte drept compensație pentru vântul defavorabil și astfel avea un avans de peste trei puncte față de al doilea clasat, norvegianul Kenneth Gangnes (126,5 m). În manșa secundă, slovenul a sărit 132 de metri, cea mai lungă săritură a concursului, și a încheiat cu un total de 269,5 puncte. Al doilea a fost germanul Severin Freund, cu 258,4p (122,5 m + 128 m), iar pe 3 a încheiat Gangnes, cu 251,5p (a doua lui săritură a măsurat 124 m). Polonezul Kamil Stoch, dublu campion olimpic la Soci, a ocupat doar locul 16, în timp ce elvețianul Simon Ammann, cvadruplul campion olimpic, a terminat și mai jos, pe cea de-a 22-a poziție.

În clasamentul general al turneului, Prevc are aproape 20 de puncte avans față de Freund, ocupantul locului secund: 842,1 faţă de 822,4. Gangnes a urcat pe treapta a treia, cu 800,2p, urmat de Michael Hayboeck (Austria), cu 799p, şi de Johann Andre Forfang (Norvegia), cu 779,3p. Ultima etapă a turneului are loc miercuri, tot în Austria, la Bischofshofen. În clasamentul general al Cupei Mondiale de sărituri cu schiurile, tot Prevc este lider, cu 824p, 185 în plus față de Freund, al treilea fiind Gangnes, cu 550p.

