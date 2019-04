După succesul din Cupa României, Viitorul vrea o victorie şi în Liga 1

După ce s-a impus joi seară în Cupa României, 2-1 cu Universitatea Craiova, în manșa tur a penultimului act, pentru Viitorul urmează partida de luni, 8 aprilie, de la ora 18.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look TV), tot în deplasare, cu Astra Giurgiu, din etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1. Un meci în care formaţia constănţeană îşi propune obţinerea celor trei puncte, pentru a spera în continuare la o clasare pe podium.

„Un meci cu o echipă care este foarte bună pe contraatac. Așa am luat și primele două goluri din ultimul meci cu ei și va trebui să fim foarte atenți. Noi în continuare ne gândim la locul trei. Îmi doresc mereu victoria. Important este să fiu sănătos și să mă mențin bine fizic”, a spus mijlocașul Vlad Achim, care a împlinit duminică, 7 aprilie, vârsta de 30 de ani.

„M-am bucurat pentru nominalizarea în echipa etapei. Sper să continui cu jocurile bune. Să o fac bine acolo unde este nevoie de mine. Sper să încep să joc cât mai mult de acum încolo. Astra e o echipă bună, cu jucători de valoare. Sperăm să facem un joc bun, cum am reușit cu Sepsi și la Craiova și să ne întoarcem acasă cu cele trei puncte. Noi nu abandonăm, încercăm să scoatem tot ce e mai bun de la fiecare meci”, a completat Paul Iacob, unul dintre jucătorii remarcați pentru evoluțiile din ultima perioadă.

„A treia deplasare, cu o echipă care știe fotbal, care are jucători importanți, foarte buni. O echipă care, când joacă Alibec, este mult mai imprevizibilă, mult mai puternică. Mergem cu convingerea și încrederea de a câștiga acest meci, chiar dacă în ultimul meci direct am pierdut destul de clar. Sperăm ca da data aceasta să facem un meci mult mai bun și să venim cu puncte. Pentru noi contează numai victoria, pentru că cele trei puncte ne mențin în lupta pentru locul trei. Plecăm cu acest gând. Am încredere totală în jucători, pentru că au arătat că sunt la un nivel foarte bun. Convingerea mea este că vom lua cele trei puncte”, a declarat Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Viitorului.

Clasament play-off: 1. CFR 36p (golaveraj: 5-1), 2. FCSB 31p (6-4), 3. Craiova 29p (4-3), 4. VIITORUL 23p (2-2), 5. Astra 21p (0-4), 6. Sepsi 20p (1-4).

Duminică seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look TV), se va desfășura meciul U. Craiova - CFR Cluj. Luni, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look TV), se va disputa ultima partidă a etapei: FCSB - Sepsi Sf. Gheorghe.