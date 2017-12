E sărbătoare la Biblioteca Județeană! Se aniversează 85 de ani de lectură publică

Au fost vremuri când nu te puteai numi elev sau student dacă nu treceai pe la bibliotecă, timpuri când nu se concepea viața de elev fără lectură sau viața de student fără documentare la sala de lectură. Acum, în era tehnologiei, mulți adolescenți și tineri preferă metoda facilă a „documentării” superficiale din fața PC-ului. Pentru cei care știu că nu-i ajută cu nimic să-și fure singuri căciula, biblioteca publică rămâne un reper. Un reper este și va rămâne și Biblioteca Județeană Constanța (BJC) „Ioan N. Roman”, care, anul acesta, aniversează 85 de ani de existență.

Evenimentele dedicate BJC, care au început încă din luna iulie, culminează, în aceste zile, cu suita de manifestări grupate sub genericul „Sub semnul cărții (1931-2016). 85 de ani de lectură publică la Constanța”. Activitățile festive au debutat joi, 22 septembrie, în aula BJC, în prezența actualilor și foștilor angajați ai BJC, dar și a colegilor din Galați, Râmnicu Vâlcea, Alba, Brașov și Călărași, care au adus în dar „aniversatei” cărți speciale din propria lor producție editorială. Au rostit alocuțiuni la moment aniversar: rectorul Universității Maritime Constanța, prof. dr. ing. Cornel Panait, prorectorul Universității „Ovidius”, prof. univ. dr. Mihai Gârțu, și președintele Universității „Andrei Șaguna”, prof. univ. dr. Aurel Papari, evocând primii lor pași în bibliotecă și urându-i... sărbătoritei „La mulți ani!”. Prezent la eveniment, primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, a menționat că „o bibliotecă este o instituție-pilon a oricărui oraș, loc de confluență și izvor pentru toți marii autori”.

„O PIATRĂ DE HOTAR ÎN VIAȚA INTELECTUALĂ A ACESTUI ORAȘ”

„Poate 85 de ani nu înseamnă foarte mult pentru alte instituții din țară, dar pentru Dobrogea, un spațiu care a trebuit să-și recupereze diferențele culturale, economice după 1878, 85 de ani existență înseamnă foarte mult. (...) 85 de ani înseamnă trecerea de la o bibliotecă municipală modestă, în casele lui Ioan N. Roman, la bibliotecă județeană, dar până atunci la bibliotecă regională, toate aceste stadii însemnând de fapt adăugare de fond de colecții, însemnând efort uman de a aduce biblioteca la ceea ce este astăzi. 85 de ani înseamnă o piatră de hotar în viața intelectuală a acestui oraș”, a spus directorul BJC, dr. Corina Apostoleanu.

Invitată specială la evenimentul aniversar a fost Laura Basso, care a vorbit în numele verișoarei sale, Cecilia Roman, nepoata lui Ioan N. Roman și fiica lui Horia Roman. „Prima dată am venit în România la sfârșitul lunii mai a anului 2015, împreună cu Cecilia Roman, deoarece am vrut să cunosc personal această țară și în mod special Dobrogea (...) Numai venind aici, la Constanța, am putut să înțeleg pe deplin cât de importantă este personalitatea lui Ioan N. Roman pentru acest oraș”, a spus Laura Basso. În încheiere, aceasta a promis că va scrie o carte despre familia Roman.

BJC „Ioan N. Roman” este a întregii comunități, fiind deschisă atât pentru țâncii care abia au învățat să buchisească, dar și pentru cercetătorii consacrați în diferite domenii, cu volume deja publicate, care, deși nu mai au nevoie să dovedească nimănui nimic, încă mai vin la sala de lectură, pentru a se apleca asupra filelor îngălbenite de vreme ale ziarelor vechi, ale manuscriselor și documentelor. Un astfel de cercetător este și istoricul dobrogean prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, care, deși nu a putut fi prezent la eveniment, din motive obiective, a transmis BJC, prin intermediul cotidianului „Telegraf”, un mesaj reprezentativ la ceas aniversar. „Îmi este deosebit de plăcut acum, la ceas aniversar, să mărturisesc că pentru mine Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” continuă să fie, de peste 46 de ani, a doua Alma Mater. Mi-a orientat formarea intelectuală și cercetările științifice, dându-mi șansa să așez în bibliografia Dobrogei cărți, studii și articole. Cu un colectiv de autentici specialiști, cu un director deschis și dornic să ghideze cititorii și să angajeze instituția în proiecte și parteneriate, cum este dr. Corina Apostoleanu, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” este un reper de maximă importanță pentru cultura scrisă a regiunii noastre”, a spus prof. univ. dr. Valentin Ciorbea.

„E NEVOIE DE ȘAPTE-OPT ANI CA SĂ ÎNVEȚI SĂ FII BIBLIOTECAR. MESERIA DE BIBLIOTECAR SE ÎNVAȚĂ GREU”

În cadrul întâlnirii festive, atât directorul BJC, dr. Corina Apostoleanu, cât și invitatul special al manifestării, prof. univ. dr. Mircea Regneală, au pus în oglindă biblioteca tradițională și biblioteca modernă, „care înseamnă alte coordonate, alt mod de manifestare, o aliniere la realitatea secolului XXI”, după cum a spus gazda manifestării. De asemenea, în preambulul conferinței pe care a susținut-o despre rolul bibliotecarului în societate, prof. univ. dr. Mircea Regneală a subliniat: „E nevoie de șapte-opt ani ca să înveți să fii bibliotecar. Meseria de bibliotecar se învață greu”.

Tot joi a fost lansat și volumul monografic „Sub semnul cărții: 1931-2016. 85 de ani de lectură publică la Constanța”, care reflectă efortul intelectual, profesional, de dezvoltare al instituției de cultură de la malul Mării Negre. Programul festiv a continuat cu masa rotundă cu tema „Sub semnul cărții (1931-2016). 85 de ani de lectură publică la Constanța”, structurată pe trei secțiuni: Noutăți în științele informării, Civilizație și specific dobrogean și Multiculturalitate în secolul XXI. Lucrările mesei rotunde vor continua vineri, 23 septembrie, între orele 09.00 - 13.30. Seara de vineri se va încheia cu un tur al orașului și un cocktail. Sâmbătă, 24 septembrie, participanții la evenimentul aniversar vor face o excursie la Cetatea și Muzeul Adamclisi, precum și la Mănăstirea Dervent.

