EBA are pregătit un locşor eligibil pe listele PMP

„SUCCESURILE” UNORA Pe eşichierul politic există un partiduleţ care încă nu a dat piept cu electoratul, însă speră să o facă anul acesta. Până atunci, se străduieşte să atragă nume cunoscute, din os… prezidenţial, cu care să-şi facă niscaiva reclamă. Una dintre acestea, căreia i-au întins deja covorul roşu în faţa sediului de partid şi i-au rezervat locul al doilea pe lista candidaţilor pentru alegerile europarlamentare din 25 mai, este mezina prezidenţială, pedelista Elena Băsescu. Ea este cunoscută mai mult pentru greşelile de exprimare flagrante decât pentru iniţiativele sale politice. Vârsta fragedă şi lipsa de experienţă au făcut ca Elena să rămână doar o altă odraslă de şef de stat propulsată în posturi care depăşesc cu mult competenţa şi posibilităţile ei. De la ea am învăţat că „trebuie să rămânem femei când facem politică, să nu încercăm să fim mai bărbaţi decât bărbaţii”, că singura soluţie pentru combaterea şomajului sunt şcolile de tâmplari, că uneori ai şi „eşece”, iar alteori ai „succesuri” şi câte şi mai câte perle demne de rubrica „aşa nu”.

CINE POATE OASE ROADE Şi când te gândeşti că sunt mii de exemple de tineri bine pregătiţi şi capabili care ajung să vândă în supermarketuri şi să facă diverse munci, sub nivelul lor de pregătire, tocmai pentru că, în ţară, locurile sunt ocupate de alde EBA, Elena Udrea, Roberta Alma Anastase sau Dumnezeu mai ştie ce altă pilă prezidenţială. Probabil că Elena Băsescu crede că a ajuns în Parlamentul European datorită frumuseţii şi inteligenţei proprii, însă un pic de luciditate nu a stricat niciodată nimănui. Nici în PE nu a ajuns EBA întâmplător, aşa că nici la PMP nu va fi altfel, doar e partidul lui tata! Nu ştim cum va fi făcută lista pemepiştilor, însă, din ce a explicat europarlamentarul Cristian Preda, înţelegem că ea va fi decisă de cei din teritoriu. Şi pedeliştii care s-au dus plini de aplomb la PMP? He, he... Ei au luat plasă, căci nu au primit niciun locşor eligibil pe lista cu pricina. C-aşa-i în politică!