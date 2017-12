Ecaterina Vrana - prima pictoriță din România prezentă cu o expoziție personală la „Armory Show“, New York

Ecaterina Vrana va fi prezentă la unul dintre cele mai importante târguri de artă modernă și contemporană din lume, "The Armory Show", din New York. Lucrările Ecaterinei Vrana vor fi reprezentante de către Mihai Nicodim, cel care deține galeriile omonime din Los Angeles și București. Târgul Internațional de Artă Modernă și Contemporană "Armory Show" se va desfășura în perioada 1 - 5 martie 2017. Nicodim Gallery participă cu un stand propriu, la care vor fi expuse exclusiv picturi ale Ecaterinei Vrana, care, astfel, devine prima plasticiană din România invitată cu o expoziție personală la marele târg de artă din New York, într-o selecție specială, intitulată "Armory Presents".

La "Armory Show" vor fi prezente peste 300 de galerii de artă, din 100 de orașe și de pe patru continente, reprezentând peste 80 de țări. În cele cinci zile ale târgului, vor fi expuși, în premieră nord-americană, aproximativ 200 de artiști plastici.

Deschisă în 2006, la Los Angeles, Nicodim Gallery a impus pe piața de artă din Statele Unite ale Americii artiști plastici români care, în prezent, se bucură de o considerabilă notorietate internațională: Adrian Ghenie, Șerban Savu, Ciprian Mureșan, Miklos Onucsan ș.a.