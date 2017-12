Echilibru în fruntea Seriilor Nord şi Est

Rezultate înregistrate duminică, în etapa a 15-a din Campionatul Judeţean de fotbal, a doua din retur - SERIA NORD: Voinţa Săcele - Viitorul Fîntînele 5-1 (V. Ţăranu 4, D. Bălan 35, 80, 82, Cr. Turtoi 51 - V. Tudose 90+2); Pescarul Ghindăreşti - Viitorul Tîrguşor 3-2 (A. Platon 51, 82, I. Grigore 89 - G. Isar 47, I. Petre 77); Litoral Corbu - Dunaris Topalu 4-0 (V. Mişea 3, C. Bădescu 6, 80, E. Potîrnache 53); Steaua Speranţei II Siliştea - Dunărea Ciobanu 3-1 (M. Ghinea 15, E. Constantin 55, Fl. Luchian 84 - R. Acreală 66). Pescăruşul Gîrliciu, Sportul Tortoman şi Victoria (fosta Ulmetum) Pantelimon au stat. Clasament: 1. Săcele 27p, 2. Corbu 25p (golaveraj 45-18), 3. Ghindăreşti 25p (28-16).

SERIA SUD: AS Ciocîrlia - Voinţa Siminoc 1-3 (Şt. Adam 54 - Cr. Siminiceanu 2, G. Pascal 9, C. Stan 57); Marmura Deleni - Sport Prim Oltina 1-2 (C. Decu 90+2 - Cr. Cotabiţă 9, St. Culea 28); Trophaeum Adamclisi - Sacidava Aliman 2-3 (V. Barangă 42, 86 - D. Sivriu 10, M. Rizea 33, M. Purcărea 67); Voinţa Cochirleni - Dacia Mircea Vodă 5-1 (Cl. Popa 49, V. Gîlcă 68, C. Gingălău 78, I. Popa 80, L. Călin 85 - I. Radu 42); Speranţa Nisipari - Gloria II Băneasa (fosta Inter Ion Corvin) 3-3 (I. Pricopie 37, Al. Marinică 71, Al. Banciu 83 - Cr. Ceti 8, 24, M. Sivriu 56). Meciurile Gloria Seimeni - Dunărea Ostrov şi AS Valea Dacilor - CS Peştera au fost amânate. Clasament: 1. Peştera 42p/14j, 2. Valea Dacilor 34p/14j, 3. Oltina 31p.

SERIA EST: AS Bărăganu - Gloria Albeşti 2-1 (E. Şaban 23, 27 - Ad. Grigoraş 3); Unirea Topraisar - Viitorul Mereni 1-1 (P. Ripert 60 - Ad. Vasilescu 75); Recolta Negru Vodă - Voinţa Valu lui Traian 0-3 (gazdele nu au asigurat asistenţa medicală); Atletic 2 Mai - Viitorul Cobadin 4-3 (I. Şchiopu 24, I. Paraschiv 47, V. Bălău 82, 86 - P. Gîscă 25, A. Pal 75, 77); Fulgerul Chirnogeni - Viitorul II Pecineaga 4-1 (Ad. Iridon 20, 55, C. Spoială 65, 86 - E. Sover 70); Luceafărul Amzacea - Avîntul Comana 0-4 (O. Osman 13, I. Boca 27, Cr. Ursu 42, 43); CS II Agigea - CS II Eforie (fosta Farul Tuzla) 3-4 (D. Niţă 22, 37, D. Vlase 74 - G. Lungu 8, I. Rusu 42, S. Abdula 45, C. Veleanovici 83). Clasament: 1. Mereni 33p (golaveraj 47-13), 2. Topraisar 31p (53-23), 3. Valu lui Traian 31p (47-20).

Clasamentele complete ale seriilor din Campionatul Judeţean de fotbal le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.