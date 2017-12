Economie de 30% la costul iluminatului public

NOI PUNCTE DE APRINDERE Comuna Cobadin face parte din puţinele unităţi administrativ teritoriale din judeţul Constanţa care au un sistem modern şi economic de iluminat public. Primarul Cristian Telehoi spune că în primăvară a fost finalizată modernizarea iluminatului public, ce a constat în amplasarea unor puncte de aprindere pentru asigurarea unui iluminat diferenţiat de zi şi de noapte în întreaga comună. Edilul a explicat că diferenţele între vechiul sistem de aprindere, neschimbat de zeci de ani, şi noile puncte de aprindere montate în fiecare sat al unităţii administrativ-teritoriale sunt multe şi toate în favoarea unui consum economic şi a unei preocupări mai mici a Primăriei pentru întreţinerea sistemului. „Noile puncte de aprindere au un sistem care permite celor de la Enel să asigure mentenanţa instalaţiei. Nu mai e nevoie ca noi să chemăm o persoană specializată ca să se ocupe în cazul în care apare vreo problemă la reţea. Mai mult decât atât, cei de la Enel pot vedea în orice moment consumul înregistrat. Nu mai avem noi grija asta”, a declarat Telehoi. În total, în toată comuna sunt amenajate 10 puncte de aprindere. Şase sunt în Cobadin, două în Viişoara şi câte unul în Negreşti şi Conacu. Costurile investiţiei suportate din bani de la bugetul local au ajuns la 40.000 de lei.

SISTEM ECONOMIC Vara care tocmai s-a încheiat a fost un prilej pentru ca Primăria să constate cu cât se reduc facturile la electricitate. Concluzia a fost că economia la facturile suportate din banii de la bugetul local ajunge, lunar, la 40%. „Fosta administraţie locală din Cobadin a schimbat instalaţia electrică pentru iluminat, dar punctele de aprindere rămăseseră cele vechi. Noi am continuat modernizarea reţelei de iluminat public. Am avut discuţii cu cei de la Enel, am stabilit nişte termeni şi am încheiat un contract care să ne avantajeze şi să nu ne coste prea mult. Cu noul sistem, în medie, avem o economie de 30% din valoarea facturilor pe care le plăteam înainte pentru asigurarea electricităţii în comună”, a declarat primarul.