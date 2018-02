Ecosistemul unui aisberg de patru ori mai mare ca Londra, vechi de 120.000 de ani, studiat acum

O echipă ştiinţifică internaţională condusă de Centrul de cercetări britanice în Antarctica (BAS) a plecat miercuri din insulele Falkland într-o expediţie al cărei scop este studierea ecosistemului scos la iveală de desprinderea unui aisberg de mari dimensiuni în Antarctica, informează AFP. Această misiune este prima după ce aisbergul botezat A68, un gigant de o mie de miliarde de tone, s-a desprins în iulie 2017 din calota glaciară Larsen C, lipită de peninsula Antarctica, a precizat BAS într-un comunicat. Fenomenul oferă „şansa unică” a studierii ecosistemului marin ascuns timp de aproape 120.000 de ani sub stratul gros de gheaţă. Iar timpul se scurge în defavoarea noastră, a subliniat biologul marin Katrin Linse, care conduce misiunea prevăzută să dureze trei săptămâni. „Este important să ajungem acolo rapid, înainte ca mediul subacvatic să nu se schimbe sub efectul pătrunderii razelor de soare în apă şi noi specii să înceapă să colonizeze locul”, a explicat cercetătoarea într-un comunicat.

Oamenii de ştiinţă vor explora zona şi vor colecta animale de pe fundul mării, microbi, organisme din plancton, sedimente şi probe de apă. Obiectivul misiunii: realizarea profilului organismelor care trăiesc sub calota de gheaţă şi astfel stabilirea unor repere pentru a putea observa schimbările produse în contextul încălzirii globale care îi îngrijorează pe cercetători. „Desprinderea lui A68 oferă o şansă unică de a stabili un program de cercetare interdisciplinară în această regiune cu climat fragil”, a subliniat directorul ştiinţific al BAS, David Vaughan. „Acum este momentul să ne preocupăm de întrebări fundamentale referitoare la durabilitatea platourilor continentale polare afectate de schimbările climatice, a adăugat acesta.

Formarea aisbergurilor este un proces natural pe care încălzirea atmosferei ca şi a oceanelor îl accelerează, subliniază cercetătorii. Calota glaciară Larsen C este situată în partea de vest a Antarcticii, una dintre regiunile globului cea mai afectată de un proces rapid de încălzire. Călătoria către zona degajată în urma desprinderii aisbergului A68, a cărui dimensiune este de patru ori mai mare ca Londra şi de 55 de ori mai mare ca Parisul, nu va fi deloc uşoară, a subliniat David Vaughan, scoţând în evidenţă că „Larsen C este la mare distanţă, în sud, şi că apa mării este îngheţată în zonă”.