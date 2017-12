EDU cere reducerea cu 90% a posturilor din Ministerul Educaţiei

Asociaţia profesională pentru educaţie şi cercetare EDU CER, alături de Federaţia Educaţiei Naţionale (FEN), ţin sub observaţie fiecare mişcare a ministerului Cristian Adomniţei. Astfel, EDU CER a descoperit că, sub umbrela Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT) se adăpostesc peste 10.000 de angajaţi. Asociaţia condamnă cheltuielile anuale de peste 200 milioane euro pentru „armata de personal” din unităţile aflate în subordinea Ministerului Educaţiei şi îi cere premierului reducerea cu 90% a posturilor. „Am aflat cu stupoare, din ultima Hotărîre de Guvern de modificare a organigramei Ministerului Educaţiei, că numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile din subordinea MECT, finanţate integral de la bugetul de stat, este de 10.611. Care este rezultatul activităţii acestei armate de funcţionari? Iată doar trei aprecieri: Raportul Miclea - învăţămîntul românesc este ineficient, nerelevant, inechitabil şi de slabă calitate; Evaluarea EDU CER - învăţămîntul românesc este încremenit în paradigma comunistă a ultimilor 30-40 de ani; Aprecierea SAR - învăţămîntul românesc este fabrica autohtonă de mediocritate. Ca să ajungă la astfel de rezultate, armata de funcţionari consumă anual, după evaluări minimale, circa 200 milioane euro, bani suficienţi pentru reabilitarea a cel puţin 700 de şcoli. Am căutat pe site-urile Ministerului Educaţiei şi a unităţilor din subordinea MECT, informaţiile prevăzute de art. 5 din Legea 544/2001, (e - sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil şi f - programele şi strategiile proprii), dar nu am găsit nimic, ceea ce ne face să ne întrebăm dacă nu cumva în România legile sînt făcute doar pentru fraieri. După opinia noastră, aparatul birocratic din unităţile şi comisiile subordonate ministerului ar fi trebuit redus cu 90%, iar cei rămaşi să lucreze în agenţii autonome, autofinanţate, funcţionînd pe baze contractuale cu MECT şi alţi beneficiari”, au declarat reprezentanţii EDU CER într-o scrisoare deschisă. Ei aşteaptă ca autorităţile să le dea un răspuns clar în această privinţă.