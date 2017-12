Elvețienii vor locul secund în Grupa A

Încrezători în șansele de calificare după succesul cu Albania, din primul meci susținut în Grupa A de la EURO 2016, elvețienii nu se mulțumeasc doar cu un egal în duelul cu naționala României, programat miercuri, de la ora 19.00 (Protv și Dolcesport 1), ci vor să obțină un succes care să le asigure locul secund. „Nu sunt genul de antrenor care cere de la jucători obiectivul minim. Întotdeauna ne dorim să obţinem maximum, adică trei puncte. Trebuie să fim mai solizi, să comunicăm mai bine şi să alergăm mai mult. Cu trei puncte am obţine şi calificarea în etapa următoare şi am scrie istorie pentru reprezentativa noastră. Elveţia nu a câştigat niciodată două meciuri consecutive în faza grupelor şi suntem concentraţi pentru a îndeplini acest obiectiv. Viitorul se va construi pe meciul de mâine”, a declarat selecționerul Vladimir Petkovic. „Sunt convins că jocul României va fi mai bun mâine decât în meciul cu Franţa. Avem nevoie de presiune pentru a da sută la sută în meciuri. Sper să simţim această presiune. Obiectivul nostru este să câştigăm meciul cu România. În primul meci, am gestionat bine stresul şi presiunea şi am câştigat. Sper să o facem şi în meciul următor”, a adăugat mijlocaşul Valon Behrami. „România a pierdut primul meci, așa că este sub presiune să obțină un rezultat bun. Este o echipă care preferă să se apere, așa că sunt curios să văd cum va aborda meciul de miercuri. Oricum va juca România, noi trebuie să ne păstrăm calmul. Avem vântul din pupă și singurul lucru care contează este rezultatul”, a complet portarul Yann Sommer.

