Emoticoane pe acordurile lui Paul McCartney, pe Skype

Fostul membru al grupului Beatles Paul McCartney nu încetează să experimenteze și să se reinventeze, spre bucuria și uimirea fanilor săi. Astfel, muzicianul a anunțat miercuri că se lansează într-un... gen diferit, cu piese mult mai scurte decât de obicei, care însoțesc emoticoanele de pe Skype. Paul McCartney arată într-un interviu pe site-ul său că găsește proiectul amuzant, dar și destul de complex, ”fiindcă trebuie comprimată interpretarea muzicală a unei emoții în mai puțin de cinci secunde”. Acordurile cel mai greu de redat au fost cele asociate, potrivit lui, emoticoanelor reprezentând flirtul și înroșirea obrajilor. ”A fost ca și cum ai face un imens puzzle de cuvinte încrucișate, ca să găsești toate soluțiile. În același timp a fost un proces muzical, așa că a fost un exercițiu bun pentru mine în studio”, a adăugat cantautorul.

Paul McCartney, în vârstă de 73 de ani, care utilizează el însuși emoticoane în mesajele trimise apropiaților, a fost mult timp interesat de experimente muzicale. Recent a trecut la alte genuri muzicale, alături de rapperul Kanye West și vedeta R&B Rihanna. Membrii grupului Beatles aveau obiceiul să compună piese destul de scurte: cântecele ”She Loves You”, ”Love Me Do” sau ”I Want to Hold Your Hand” au mai puțin de două minute, toate fiind însă de neuitat.