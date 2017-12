Erdogan a cerut sancțiuni pentru SUA și retragerea ambasadelor de la Washington

00:16:32 / 13 Decembrie 2017

Erdogan - dellirium tremens !

Nici in perioada sultanilor - unii chiar nebuni , dar curatati la timp - dementa nu a atins aceste cote in lumea musulmana . Omul este rau dus si taraste dupa el un popor de zeci de milioane de oameni de isprava ...Ierusalimul va ramane in veci capitala statului evreu ! Asa este corect din punct de vedere istoric si moral . Locurile Sfinte vor fi mai bine protejate asa . Cu armata sa , Israelul va face instructie cu berbecii barbosi : musulmani , evrei si crestin-ortodocsi ... Cu Hamas si Hezbollah , dar si cu Iranul , se rezolva cu cateva mii de rachete si bombe inteligente ... Turcia nu mai are ce cauta in NATO si nici in organismele europene cat timp tembelismul va guverna la Ankara ...