Eșec neașteptat pentru baschetbalistele de la Phoenix

Echipa de baschet feminin Phoenix Constanța a susținut duminică prima partidă pe teren propriu din 2018. După două deplasări consecutive și două runde în care nu a jucat, formația constănțeană a primit vizita Universității CSM Oradea, în etapa a 5-a din faza semifinală a Ligii 1. În ciuda optimismului afișat în cursul săptămânii, jucătoarele de pe Litoral nu s-au regăsit pe teren în fața unei echipe oaspete care a confirmat că dorește promovarea în primul eșalon. Scorul final a fost 59-61 (25-25), pe sferturi 14-18, 11-7, 23-17 și 11-19.

Au marcat pentru echipa constănțeană: Chelsea Douglas 19 puncte (3x3), Jasany Williams 14, Ecaterina Armanu 9 (2x3), Bianca Fota 8, Selena Kirberg 6, Mădălina Geleriu 3 (1x3). Au mai jucat: Teodora Armanu, Anca Crăciun. Rezerve neutilizate: Alexandra Marcu, Bianca Florea, Alexia Grancea.

Gabriela Măgurean s-a accidentat la un antrenament desfășurat vineri seară, iar Bianca Fota a jucat încă nerefăcută după o entorsă la gleznă. Denisa Fota a fost operată de ruptură de ligamente și se află în recuperare, astfel că sezonul este deja încheiat pentru ea.

„Fără atitudine! Parcă abia veniseră din vacanță jucătoarele noastre. Chiar nu înțeleg ce s-a întâmplat, au fost relaxate total și puțin surprinse de agresivitatea și dorința de victorie ale adversarelor. Situația se complică puțin și e posibil să stăm până la final cu sufletul la gură pentru calificarea la turneul final”, a declarat, total dezamăgit, președintele lui CS Phoenix, Cristian Mănăstireanu.

„Nu am jucat deloc așa cum doream și așa cum am stabilit la antrenamente. Am avut foarte multe ratări, adversarele au fost mai precise, dar înfrângerea pică și bine, pe de altă parte, pentru că am văzut la ce nivel ne aflăm. Consider că suntem o echipă mai bună decât Oradea, însă astăzi am jucat slab și am pierdut. Au fost doar două puncte diferență, așa că ne gândim la partidele viitoare și vrem să ne revanșăm la Oradea”, a spus Predrag Stanojcic, antrenor principal la CS Phoenix Constanța.

„Nu a fost deloc ușor, pentru că noi am mai jucat și sâmbătă, la București. Mă bucur însă că fetele au înțeles importanța meciului și au luptat până la epuizare. Consider că valoarea campionatului a crescut față de anii trecuți, se apropie de Liga Națională”, a afirmat Ioana Anica, antrenoarea echipei oaspete. La formația bihoreană au excelat cele două americance din lot, Dorsett, cu 23 de puncte, și Mobley, cu 14 puncte.

Rezultatele etapei a 5-a: Rapid București - Agronomia București 78-67; CSM-CSȘ Ploiești - CSM Târgoviște 36-87; Phoenix Constanța - Universitatea CSM Oradea 59-61; ACS KSE Tîrgu Secuiesc - C Sportul Studențesc București (duminică, ora 16.00).

Meci în devans din etapa a 14-a: C Sportul Studențesc București - Universitatea CSM Oradea 33-87.

Restanță din etapa a doua: Universitatea CSM Oradea - CSM-CSȘ Ploiești (14 aprilie, ora 11.00).

Clasament: 1. CSM Târgoviște 7v/8j; 2. Phoenix Constanța 5v/7j; 3. Universitatea CSM Oradea 5v/6j; 4. Agronomia București 4v/7j; 5. Rapid București 4v/8j; 6. CSM-CSȘ Ploiești 2v/6j; 7. C Sportul Studențesc București 0v/7j; 8. ACS KSE Tîrgu Secuiesc 0v/5j.

Formația constănțeană stă în etapele cu numerele 2, 4, 9 și 11, atunci când ar trebui să întâlnească formațiile cu care a jucat în sezonul regulat, CSM Târgoviște și Rapid București.

