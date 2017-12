Este Ziua Mondială a Păcii!

Ziua Mondială a Păcii (International Day of Peace) este celebrată la 21 septembrie. În 2014, sunt aniversați 30 de ani de la adoptarea Declarației Adunării Generale a Națiunilor Unite cu privire la dreptul popoarelor la pace. În acest context, tema Zilei Internaționale a Păcii este "Dreptul popoarelor la pace". Această celebrare reprezintă o oportunitate unică pentru Națiunile Unite de a-și reafirma angajamentul față de principiile și scopurile care au stat la baza activității sale. Declarația privind dreptul popoarelor la pace recunoaște că promovarea păcii este vitală pentru ca noi toți, cetățeni ai aceste planete, să putem beneficia pe deplin de toate drepturile omului. Această zi dedicată păcii, promovată de Națiunile Unite, a fost stabilită pentru prima dată, în 1981, de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, pentru a fi aniversată, în fiecare an, în deschiderea sesiunilor din luna septembrie. Prima zi a păcii a fost marcată în septembrie 1982. Rezoluția 55/282 a ONU, adoptată la 7 septembrie 2001, prevede ca din 2002 — Ziua Mondială a Păcii — să fie celebrată la 21 septembrie. Organizația Națiunilor Unite întreprinde numeroase activități destinate menținerii păcii în lume. ONU a numit câțiva mesageri ai păcii, de regulă personalități din diverse domenii, care ajută organizația internațională în îndeplinirea scopului ei nobil. Printre acestea se numără Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, tenorul Luciano Pavarotti, actorul Michael Douglas, compozitorul Enrico Macias, jazzmanul Wynton Marsalis, actrița Jane Goodall sau boxerul Muhammad Ali. O altă Zi Mondială a Păcii se sărbătorește și la 1 ianuarie, instituită, în 1968, de către Papa Paul al VI-lea, care a dorit ca aceasta să se celebreze în fiecare an, în prima zi a anului calendaristic. Propunerea de a dedica păcii prima zi a anului nu este, în mod exclusiv, religioasă sau catolică. Biserica Catolică a dorit să lanseze această inițiativă, în speranța că ea va afla ecou la toți cei care promovează pacea.