Ești programat pentru un implant dentar? Iată tot ce trebuie sa știi înainte de vizita la medic

Un zambet frumos este intotdeauna si unul sanatos, iar asta se poate vedea imediat in increderea pe care o obtii. De cate ori nu ai ezitat sa razi in public, sa interactionezi cu persoane straine, sa vorbesti sau sa mananci, din cauza unui dinte defect sau lipsa? Intr-adevar, costurile pentru procedurile stomatologice pot fi ridicate, dar adevarata problema este ca nu se cunosc prea bine informatii despre o astfel de interventie chirurgicala, iar mersul la medic este inca o rusine pentru multi. Cu toate acestea, ai toate motivele sa te ingrijesti de sanatatea ta, cu noile anestezii, noile modele de implant dentar si specialisti in chirurgie buco-maxilo-faciala foarte buni!

Tocmai ai fost programat pentru un implant dentar? Iata la ce sa te astepti de la aceasta procedura medicala:

Inainte de vizita la medicul stomatolog sau chirurgul buco-maxilo-facial

Inainte de orice procedura chirurgicala, asigura-te ca ai facut o vizita medicului de familie, pentru a obtine o trimitere pentru un set de analize de sange complet.

Este important de stiut care sunt valorile glicemiei, colesterolului, daca ai vreo anemie sau probleme cu ficatul sau rinichii. Nu ar strica nici un EKG: inima trebuie sa functioneze normal, pentru ca anestezia sa nu ridice riscuri.

Odata analizele facute, poti prezenta un dosar medical specialistului care iti va pune implantul dentar. El va avea o mai buna intelegere asupra starii tale de sanatate si va putea actiona conform acesteia.

Asteapta-te la disconfort! Da, in pofida anesteziilor de ultima generatie, odata ce efectul acestora va trece, locul in care s-a facut procedura medicala poate fi putin dureros. Insa, daca respecti indicatiile medicului, te vei vindeca in cel mai scurt timp si te vei bucura de o dantura mai frumoasa si mai sanatoasa!

Cel mai important e, odata cu hotararea luata de a avea grija de igiena si sanatatea ta orala, sa pasesti cu incredere in cabinet, totul va fi bine!

Candidatul ideal pentru inserarea unui implant dentar

Cel mai bun candidat pentru chirurgia implantului este cineva care intruneste urmatoarele criterii:

Ii lipsesc unul sau mai multi dinti

Are un dinte deteriorat

Igiena orala buna

Os suficient in maxilar sau mandibula pentru a sprijini implanturile

Sanatate fizica

Informatii despre implantul dentar

In ultimii ani, interventiile pentru implantul dentar sunt un real succes, medicii scoliti in strainatate avand la activ mii de astfel de proceduri.

Ce este implantul dentar? O radacina artificiala, sub forma unei piese din titan, care recreeaza, pe arcada, dintele natural lipsa. Implantul modern are o suprafata rugoasa care permite celulelor osoase sa se depuna, formand astfel osteointegrarea. Aceasta ii mareste implantului stabilitatea mecanica si biologica. Odata inserat, implantul dentar devine parte a volumului osos, se integreaza si primeste sarcina naturala a osului initial.

Fobia de dentist nu trebuie sa impiedice alegerea acestei solutii pentru refacerea danturii! Anestezia va inlatura durerea, iar gazul ilariant iti poate crea o stare de liniste. In plus, poti coopera cu medicul tau in timpul interventiei, iar starea postoperatorie, potrivit pacientilor, este asemanatoare unei extractii dentare.

Ce contine un implant dentar?

- corpul implantului

- capa de vindecare

- bontul protetic

- bontul de vindecare

- surubul de fixare

Daca sunt corect aplicate, statisticile de specialitate evalueaza rata de succes intre 95% – 98% pentru implanturile dentare.

Avantaje

Dintii invecinati raman intacti. In cazul lucrarilor protetice, dintii naturali trebuie slefuiti.

Se pastreaza volumul osos

Senzatia de dinte natural

Dezavantaje

Costul mare care poate varia intre 300 de euro si 3000 de euro, pret pentru implant si coroana.

Forta masticatorie mai puternica decat cea data de dintele natural.

La ce sa te astepti

Daca ai fost programat(a) pentru un implant dentar, trebuie sa stii ca ai de parcurs cateva etape. Iata care sunt acestea:

Consult

Primul lucru pe care il vei face este sa te programezi, de preferat la un stomatolog cu specializare in chirurgie BMF(buco-maxilo-faciala). Medicul trebuie sa stie ce face, mai ales ca este o interventie chirurgicala. Tot in cadrul consultului vei face o radiografie, va fi analizata starea de sanatate a danturii, cat si a osului. Apoi, medicul iti va propune schema de tratament.

Programarea pentru grefa osoasa

In cazul in care exista o retractie osoasa, atunci esti pacientul ideal pentru grefa de os. Aditia de os va ajuta implantul sa se integreze perfect in gura ta. Recuperarea dureaza intre 4 si 12 luni pana sa primesti implantul, spun medicii.

Inserarea implantului

Pasul urmator este punerea implantului in locul unde ai un dinte lipsa. Procedura se face sub anestezie locala sau generala, depinde de toleranta ta la durere. Implantul dentar este compus din surub, surub de fixare, capa de vindecare, bont protetic si coroana dentara. Dupa 3 luni de la interventia avuta la mandibula si 6 luni de la cea de maxilar, se pun capele de vindecare.

Capa de vindecare si/sau a coroanei temporare

Odata pus si integrat implantul, se trece la pasul urmator, capa de vindecare, eventual coroana temporara. Medicul dentist va adauga aceasta capa de vindecare care va tine gingia departe de implant si ajuta tesutul sa se refaca. Va sta pana la 14 zile.

Plasarea bontului

Urmeaza bontul, adica surubul din implant care va sustine coroana ceramica. Tot in aceasta etapa se pune coroana temporara, pe care o vei purta intre 4 si 6 saptamani.

Plasarea coroanei permanente

Am ajuns si la etapa finala - coroana, detasabila sau fixa. Cea detasabila are material plastic si o poti da jos pentru curatare. Coroana fixa, in schimb, se poate insuruba sau cimenta si ramane permanent.

Urmeaza sfaturile de mai sus, iar aceasta procedura medicala ti se va parea mult mai usor de suportat. Nu uita sa alegi cu grija medicul si clinica stomatologica!

(P)