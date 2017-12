Eugen TĂNĂSESCU - Războiul laicizării Statului. Arbitru: Justiţia

17:05:26 / 25 Octombrie 2016

Pentru Gogu

Nu te obliga nimeni sa mergi la biserica nici cand te nasti (probabil te referi la botez), nici cand te casatoresti (cununie), nici cand mori (slujba de inmormantare). Daca in privinta botezului nu ai avut posibilitatea sa-ti exprimi vointa, fiind prea mic, iar parintii au ales ei in functie de cum le-a dictat constinta lor, macar ai bun simt si respecta-i. In urmatoarele doua cazuri in schimb poti alege sa nu mergi la biserica. In schimb esti obligat sa treci pe la starea civila, daca tu nu poti, macar rudele tale sa o faca (adica atunci cand mori). Unde, teoretic, ar trebui sa fie gratuit.