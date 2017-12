"Euro Crăciun" în spiritul tradiţional aromân, la M. Kogălniceanu

Cu ocazia manifestării cultural-religioase "Sărbători de iarnă la aromâni!", Fundaţia Culturală "Muşata Aromână" din comuna Mihail Kogălniceanu şi Societatea de Cultură "Macedo-Română" - filiala Constanţa au organizat, la Muzeul Aromân "Gheorghe Celea", din Mihail Kogălniceanu, în ajunul Naşterii Domnului, primul "Euro Crăciun" în spiritul tradiţional aromân. Potrivit fondatorului Fundaţiei Culturale "Muşata Aromână", Elena Wisoşenschi, manifestările culturale "Sărbători de iarnă la aromâni!", care demarează odată cu Sf. Nicolae şi se încheie de Bobotează, se organizează de 16 ani la Mihail Kogălniceanu. Potrivit organizatorilor, acest gen de manifestare are ca scop principal transmiterea obiceiurilor de la vechea generaţie către tineri. Organizatorii au declarat că manifestarea prilejuită de sărbătorile de iarnă se înscrie într-un schimb de mesaje culturale între generaţii întrucît, în prezent, tradiţiile şi obiceiurile sînt pe cale de dispariţie. În acest an, manifestările prilejuite de naşterea Domnului au fost denumite Euro Crăciun prin prisma apropiatei integrări a ţării noastre în Europa. "În acest an am organizat primul Euro Crăciun al aromânilor, la care am invitat mai multe personalităţi ale judeţului nostru. În cadrul acestei manifestări cultural-religioase a venit un grup de copii care ne-au colindat în dialect, iar invitaţii au gustat bucate tradiţionale specifice sărbătorii de Crăciun: pită şi miel la tavă, pe care îl gătim la soba de afară, din curtea muzeului. Astfel sărbătorim noi Crăciunul", a declarat preşedintele Societăţii de Cultură "Macedo-Română" - filiala Constanţa, Dumitru Costea.