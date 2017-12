Euro, la cotaţia minimă din ultimele 54 de luni

Moneda euro a coborît, ieri, sub nivelul suport de 3,30 lei, la cotaţia minimă din ultimele 54 de luni. Asta după ce, marţi, s-a înregistrat un nou maximum pentru leu, în raport cu euro. Moneda naţională a urcat, ieri, la cea mai înaltă cotaţie a ultimilor patru ani şi şase luni faţă de euro, de 3,2974 lei/euro, ca urmare a nivelului ridicat al dobînzilor interbancare la depozitele în lei, care susţin aprecierea acestuia, susţin dealerii. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR) arată o apreciere a monedei naţionale cu 86 de lei vechi faţă de euro (0,26%) de la 3,3060 lei/euro, cît era marţi, la 3,2974 lei/euro, nivel ce nu a mai fost atins din 30 octombrie 2002, cînd banca centrală a afişat un curs de 32.909 lei vechi (echivalentul a 3,2909 lei noi) pentru un euro. “Leul era cotat în deschiderea şedinţei de schimburi valutare la 3,3030 lei/euro şi, imediat după aceea, presiunile pe vînzarea de valută s-au intensificat, iar euro a scăzut sub 3,3000 lei/euro, întrucît nivelul mare al dobînzilor şi emisiunea de titluri de stat a Ministerului Economiei şi Finanţelor au crescut interesul pentru moneda naţională”, a declarat analistul Credit Europe Bank, Melania Hăncilă.

Pentru moneda americană, banca centrală a afişat, ieri, un curs oficial de 2,4349 lei/dolar, respectiv o apreciere cu 2 lei vechi a monedei naţionale faţă de nivelul din ziua precedentă al dolarului, cînd cursul era de 2,4351 lei/dolar. Pe pieţele financiare internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,3531 şi 1,3554 dolari/euro. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 13,38% pe an faţă de 11,63% pe an, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut la 19,25% pe an, de la 16,13% pe an, cît era marţi. Volatilitatea ridicată a persistat şi ieri pe piaţa monetară românească, întrucît băncile au avut în continuare nevoie de lei pentru constituirea rezervelor minime obligatorii. Din acest motiv, dobînzile la depozitele overnight în lei au crescut la 18-27%, de la 14-20%.