Exclusiv! Aeroportul Mihail Kogălniceanu, locul II în lume la servicii

15:25:41 / 10 Mai 2018

marele aeroport

In acel aeroport sunt angajati in familie. Nu este normal ca acei angajati mai vechi, veniti si ei tot cu pile, sa-si angajeze sotiile, copiii, nepotii. Sunt locul 2 in lume la nepotisme? Cred ca da! Verificati, daca nu credeti! Noi, tinerii, de ce nu avem acces la posturile lor?