Expoziție de kuchi-e, în premieră absolută în România

O spectaculoasă expoziţie de kuchi-e, stampe japoneze autentice din perioada Meiji, va fi deschisă în perioada 9-18 septembrie, în București, la sediul casei de licitații Artmark. Expoziția poate fi vizitată de luni până duminică, între orele 10.00 - 20.00, intrarea fiind liberă.

Conform gazdelor, expoziția va aduce în atenţia publicului o colecţie rară de stampe de la sfârșitul perioadei Meiji, apogeul din punctul de vedere al performanțelor în execuție pentru acest tip de artă. „Principala expertă în stampe kuchi-e din lume, Nanako Yamada, asigură publicul că evenimentul va fi prima expoziţie de acest gen din Europa, datorită rarităţii stampelor expuse”, precizează reprezentații Artmark.

ADRIAN CICEU, CEL MAI MARE COLECȚIONAR DE KUCHI-E

Stampele provin din trei colecţii de artă japoneză din trei ţări, Germania, România şi Japonia. Cele mai multe exemplare fac parte din colecţia de artă extrem-orientală Adrian Ciceu (Berlin, Germania), iar restul din colecţiile Ioan Paul Colta (Arad, România) şi Ioan-Liviu Orleţchi (Tokyo, Japonia). Percuționistul Adrian Ciceu, fratele regretatului pianist de jazz Eugen Ciceu, e stabilit în Berlinul de vest din 1969 şi colecţionează stampe japoneze, dar și obiecte de artă decorativă japoneză și chineză, de peste 40 de ani.

„Vedeta” expoziției este prima stampă de tipul kuchi-e, creată în 1895 de Watanabe Seitei (1851-1918) și apărută în revista literară „Bungei Kurabu”. De altfel, un număr din 1907 al acestei publicații va fi şi în expoziţie. Vor mai fi expuse și alte stampe semnate de artiști importanți precum: Kiyokata Kaburagi, Takeuchi Keishu şi Mizuno Toshikata.

„Lucrările expuse la Artmark propun o inedită perspectivă asupra vieţii japoneze şi oferă acces la un ansamblu de sentimente, contexte şi imaginar, din care a apărut Japonia modernă a secolului al XX-lea. Femeia frumoasă (bijin, în limba japoneză) este integrată în diverse compoziţii cu teme istorice sau inspirate din viaţa oamenilor epocii Meiji”, au menționat gazdele.

Expoziţia de kuchi-e a fost inclusă în programul celei de-a 27-a Conferinţe Anuale a EAJRS (European Association of Japanese Resource Specialist), care are loc, anul acesta, în premieră în România. Tema acestei ediţii va fi „International Cooperation Between Japanese Studies Libraries”, la eveniment fiind invitați să participe bibliotecari, muzeografi şi cercetători în domeniul studiilor japoneze din Europa, Japonia şi America.

