Exuberanță pop-rock simfonică

Buna dispoziție molipsitoare s-a instaurat, duminică seară, în sala de spectacole a Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Concertul „A Whole New World”, ales de organizatori să încheie al treilea weekend al Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului, ajuns la a 41-a ediție, a reunit 20 de piese de colecție - muzică de film și pop-rock - savurate de publicul de toate vârstele. Sub bagheta dirijorală a lui Ionuț Pascu, orchestra și corul TNOB au interpretat șlagăre, în versiune simfonică, din repertoriul „clasicilor”: Queen, Deep Purple, The Beatles, ABBA, Michael Jackson, Lionel Richie, Donna Summer, Ennio Morricone, Andrew Lloyd Webber, Leonard Bernstein, George Gershwin și Jeanine Tessori. A fost o seară magică, exuberantă, un imn adus bucuriei de a trăi și de a simți... pop-rock simfonic. Sopranele Daniela Vlădescu, Madeleine Pascu și Smaranda Drăghici și tenorii Doru Iftene și Răzvan Săraru au fost soliștii serii, sporind cu vocile lor magia unei seri unice de duminică.

„NOI SUNTEM LUMEA” Ultima piesă din program, „We Are the World”, cântată la unison de către toți cei de pe scenă - soliști, cor și ochestră -, a fost dedicată de dirijorul Ionuț Pascu celor care și-au sărbătorit ziua de naștere, de praznicul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. La final, dirijorul Ionuț Pascu i-a îndemnat pe spectatori ca la următoarea întâlnire să învețe versurile acasă, pentru a le înțelege sensul. „În contextul acesta răvășitor care se află în țară, să nu uitați că noi suntem lumea. Vă rog să citiți versurile acasă, să meditați asupra lor. La vremea lui, acest text a schimbat lumea. Și ca să nu uitați că tot ceea ce s-a întâmplat astăzi s-a întâmplat la noi în țară și ca să nu uităm că suntem și români, vă oferim o piesă românească”, a spus dirijorul, iar publicul a acompaniat prin aplauze celebra „Hora staccato” a lui Grigoraș Dinicu, primită în dar la bis.

După intensitatea și durata aplauzelor de la final, publicului i s-a părut că a primit prea puțin. Ar mai fi stat în sala de spectacole. Așa cum a stat și la începutul acestui an, când „A Whole New World” a fost prezentat, de două ori, cu sala arhiplină. Acest lucru nu poate decât să întărească afirmația unei melomane fidele, care nu ratează nicio întâlnire muzicală de pe agenda Teatrului „Oleg Danovski”: „Cred că, dacă acest concert s-ar relua o dată la două luni, sala ar fi mereu plină”. Într-adevăr, „A Whole New World” este un concert pe care vrei să-l asculți și să-l reasculți cu aceeași plăcere, de fiecare dată.

