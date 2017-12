Farul - Dinamo, la scară mai mică

Astăzi, de la ora 17.00, vor avea loc partidele contînd pentru etapa a şaptea în Liga a III-a la fotbal. Iată programul formaţiilor din judeţ din Seria a II-a: @ FC Chitila - Portul Constanţa. Formaţia portuară este cea mai bine clasată dintre cele şase echipe constănţene din Seria a II-a. Preluată de cuplul de antrenori Costel Funda - Gabi Şimu, Portul nu poate conta în deplasarea din capitală pe Suliman (accidentat) şi Hampu (plecat în luna de miere), iar Dimcea acuză probleme medicale minore. Formaţia probabilă: L.Gheorghe - Anghel (j), Răvoiu, Frimu - Dimcea (j), Banoti, Grămoşteanu, Măciucă - Boraş, Prodan, Stere. @ Aurora Năvodari - CSO Ovidiu. Aurora revine de astăzi la Năvodari, unde îşi va desfăşura partidele de pe teren propriu pînă la finele campionatului. "Sperăm să ne reorganizăm din mers şi să stăm aproape de fruntaşe", a declarat antrenorul Daniel Rădulescu, care în această săptămînă a acuzat probleme familiale. Nici Aurora şi nici CS Orăşenesc Ovidiu nu se confruntă cu probleme de lot, iar antrenorul oaspeţilor, Sevastian Iovănescu, este optimism înaintea derby-ului constănţean de astăzi: "Sper să ne continuăm perioada bună pe care o traversăm". Echipele probabile - Aurora: Mina - Rizea (j), Fugaru, Croitoru, I.Drăgoi - Curumi, Onofrei, Jalbă (j), Culeafă - Ferenţi, Stoian; CSO Ovidiu: Gîndac - A.Dan (j), Axinciuc, Poşircă, Voiculescu - Della, Ciobanu, Ciuciuleacă, Surugiu - Steriu (j), Curt. @ FC Farul II - Dinamo II. Liderul joacă la Constanţa, iar gazdele acuză serioase probleme de efectiv. Antrenorii Mănăilă şi Cornăţeanu nu pot conta pe Mişelericu, Nane (ambii accidentaţi), Pascale (suspendat), L. Mihai II şi D.Florea (ambii convocaţi la lotul naţional Under 18). "Nu concepem decît victoria. Sperăm să vină soarele şi pe strada noastră", a declarat antrenorul Vasile Mănăilă, care nu a putut furniza o echipă probabilă. Motivul? Echipa mare pleacă în această dimineaţă la Piteşti şi în funcţie de jucătorii ce vor fi lăsaţi acasă se va alcătui şi echipa de start a formaţiei secunde. @ Petrolul Brăila - Callatis Mangalia. Într-o situaţie delicată, Callatis (locul 16) speră să revină cu un rezultat pozitiv de la Brăila. "Aşteptăm ca jucătorii să se trezească. Nu sînt deloc probleme cu banii, contractele sînt la zi, însă jocul este mult sub aşteptări. Am mai multe pretenţii de la jucători pentru că aproape toţi au jucat la nivel superior, unii chiar la Divizia A", a declarat noul director tehnic Viorel Năstase. Callatis nu-i poate alinia astăzi pe Manea (suspendat) şi Bardu (accidentat). Echipa probabilă: Avram - Pănescu, Petcu, Voicu, Badea - Zăgrean (j), Chelu, Bîţu (j), Erdinci Cogali - Enis Cogali, Zgubea. @ Oil Terminal - Dunărea Călăraşi. Fără nici un punct în şase etape, Oil Terminal speră să obţină primul succes în campionat împotriva Dunării Călăraşi, echipă ce a fost preluată de constănţeanul Ion Constantinescu. Antrenorii Sărăcin şi Costin nu pot conta pe "căpitanul" Cristache (accidentat) şi pe portarul Drăgulin (plecat în luna de miere), însă speră în legitimările de ultim moment ale lui Carapcea şi Caramişin. Formaţia probabilă: Bogdan (j) - Bică (j), Leuştean, P. Florea, Panait - Comşa, Iacobuţă, M.Nicolae, Renţea (j) - Niţă, Ad.Tănase. @ Celelalte partide ale etapei: Dodu Bucureşti - Steaua II; Rocar Bucureşti - Poli Timişoara; Phoenix Ulmu - Viitorul Însurăţei; Inter Gaz Bucureşti - Unirea Slobozia.

Clasament: 1. Dinamo II 15p (+6 la adevăr); 2. Rocar 12p (+3); 3. PORTUL 12p (+3); 4. Călăraşi 11p (+2); 5. Slobozia 11p (+2); 6. Însurăţei 11p (+2); 7. OVIDIU 11p (+2); 8. Inter Gaz 10p (+1); 9. Dodu 10p (+1); 10. Chitila 10p (+1); 11. FARUL II 9p (0); 12. Steaua II 7p (-2); 13. Brăila 7p (-2); 14. AURORA 6p (-3); 15. Timişoara 6p (-3); 16. CALLATIS 4p (-5); 17. Ulmu 2p (-7); 18.OIL TERMINAL 0p (-9).