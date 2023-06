Farul Constanţa este noua campioană a României

Farul Constanţa a câştigat titlul de campioană a României la fotbal, după ce a învins-o pe FCSB cu scorul de 3-2 (1-2), duminică seara, la Ovidiu, într-un meci din etapa a noua, penultima, a fazei play-off a Superligii.

Farul a reușit câștigarea titlului de campioană, după o partidă cu un ritm excelent, marcată de o răsturnare spectaculoasă de scor.

FCSB a început foarte bine meciul şi avea 2-0 în min. 17, prin golurile marcate de Adrian Şut (9), Andrea Compagno (17). Farul a revenit treptat în joc, a reuşit să reducă din diferenţă înainte de pauză, prin brazilianul Mateus Santos (42), cu capul, din centrarea lui Andrei Borza.

Egalarea a venit în minutul 58, după o fază prelungită de atac, încheiată cu lovitura de cap a lui Tudor Băluță.

Golul victoriei a venit în minutul 86, când Louis Munteanu a marcat după acțiunea lui Sîrbu.

Imediat după ultimul fluier al meciului suporterii constănţenilor au invadat terenul sărbătorind titlul alături de jucători.

Farul Constanţa va primi noul trofeu al campioanei Superligii, unul cu o înălţime de 58,3 centimetri şi o greutate de 5,2 kilograme, realizat de Monetăria Statului dintr-un aliaj de metale specific monetare şi placat cu argint. Pentru dezvoltarea lui, designerii s-au inspirat din teme şi motive tradiţionale precum Coloana Infinitului, dar şi referinţe din fotbalul internaţional.

"Am trăit rău de tot meciul ăsta... pentru că nu am fost pe teren. Nu mai puteam. La 0-2 ce puteam să zic... că îi întoarcem. Eram sigur sută la sută că întoarcem scorul. Suntem prea buni, prea tineri, prea talentaţi. FCSB a dat două goluri din noroc, noi am controlat meciul. E normal că întotdeauna câştigă cel mai bun. E cel mai frumos titlu, l-am câştigat pentru domnul Gheorghe Hagi. Îi dedicăm titlul dânsului. Dacă aveam zece Hagi în România eram departe acum", a declarat Denis Alibec la DigiSport.