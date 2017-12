Farul II Tuzla a realizat scorul etapei în Campionatul Judeţean de fotbal

Duminică a pornit la drum o nouă ediţie a Campionatului Judeţean de fotbal. Din fericire, runda inaugurală nu a adus incidente asemenea celor din Liga a IV-a. Scorul etapei l-a realizat Farul II Tuzla, 8-3 cu GSIB Mangalia. Dintre echipele noi ale campionatului, Pescăruşul Gîrliciu şi Viitorul Pecineaga au debutat cu victorii consistente, în vreme ce Steaua Dorobanţu, Dunărea Ciobanu şi Inter Ion Corvin au suferit înfrîngeri pe propriul teren. O altă echipă nou-înfiinţată, Sacidava Aliman, a ratat pe final obţinerea celor trei puncte.

Rezultatele primei etape - Seria NORD: Pescăruşul Gîrliciu - Viitorul Tîrguşor 6-3 (Ichim 30, Duţu 33, 40, Răducan 51, 55, Furnică 88 / Marcu 37, Dianu 42, 89), Dunărea Ciobanu - Sport Club Horia 2-3 (C. Mihai 36, Acreală 79 / Leiciu 20, Criste 32, Bălan 82), Steaua Dorobanţu - Dunaris Topalu 1-2 (Oboroceanu 23 / A. Filip 60, V. Stan 83), Ulmetum Pantelimon - Sportul Tortomanu 1-2 (Chira 20 / G. Mirţ 80, Mărgean 82), Voinţa Siminoc - Viitorul Fîntînele 4-0 (C. Roşca 2, Tesleanu 63, 78, 86), Gloria Seimeni - Voinţa Săcele 3-1 (Ş. Florea 6, V. Ilie 54, I. Coman 62 / Turtoi 50). Steaua Speranţei Siliştea a stat. Partida Dacia Mircea Vodă - Viitorul Vulturu a fost amînată. Partida Steaua Speranţei Siliştea - Viitorul Vulturu 1-3 (Gh. Toma 41 / Pastea 19, 65, Boboc 88) s-a disputat în devans pentru etapa a 28-a. Seria SUD: Fulgerul Chirnogeni - Recolta Negru Vodă 0-1 (M. Murgu 88), Viitorul Pecineaga - Sport Prim Oltina 4-0 (I. Olaru 12, 56, 84, Gheorghiu 72), Sacidava Aliman - Voinţa Lipniţa 2-2 (Mitea 11, Sivriu 28 / Tăblet 44, Enciu 84), Viitorul Mereni - Trophaeum Adamclisi 3-0 (Strîmbu 7, Socianu 30, Slabu 71), Avîntul Comana - Unirea Topraisar 2-2 (Popovici 5, M. Ilie 47 / I. Ionescu 16, Minea 92-pen.), Farul II Tuzla - GSIB Mangalia 8-3 (Ziadin 11, Aldea 27, 83, Foit 31, Mişcoveanu 38, Cioacă 55, Proca 70, 80 / Oloeriu 19, 60, 77), Marmura Deleni - AS Independenţa 1-0 (Stoian 80), Inter Ion Corvin - Viitorul II Cobadin 3-7.