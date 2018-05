FC Eden a câștigat Cupa „Mării Negre” la minifotbal

Prima ediție a turneului internațional de minifotbal Cupa „Mării Negre”, organizat la Baza Sportivă „Atletic Club” din Constanţa, s-a încheiat cu victoria formației FC Eden, urmată de Squadra Viola și Înfrățirea Cogealac. La turneu au participat 12 echipe, împărțite în patru grupe - Grupa A: Rompetrol, FC Eden, VDT Construct; Grupa B: Squadra Viola, Înfrățirea Cogealac, Atletic Club; Grupa C: Cert Construct, AS Wolf, Athletic Club 1973; Grupa D: Mary Tour Iași, Chimpex, Comdata.

Primele două clasate s-au calificat în sferturile de finală, iar în careul de ași s-au calificat echipele FC Eden, Squadra Viola, Înfrățirea Cogealac și AS Wolf. Rezultatele din semifinale: FC Eden - Înfrățirea Cogealac 2-1 și Squadra Viola - AS Wolf 4-1. În finala mică, Înfrățirea Cogealac a dispus de AS Wolf, scor 7-1, iar în marea finală victoria a revenit formației FC Eden, 2-0 cu Squadra Viola.

