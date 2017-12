FC Farul, derby pentru primul loc

După două săptămâni de presiune, cauzată de eşecul dur de Chiajna, FC Farul se pregăteşte pentru “marele derby” cu Victoria Brăneşti, programat sâmbătă, de la ora 13.00, pe teren propriu, în etapa a 20-a a Ligii a II-a. Aflaţi la patru puncte în spatele liderului, constănţenii sunt obligaţi să câştige pentru a visa în continuare la o promovare en-fanfare, de pe prima poziţie în clasamentul Seriei I. În caz contrar, elevii lui Ştefan Stoica pot începe să facă deja calcule pentru locul secund sau, mai rău, să lucreze la proiectul pentru promovarea în sezonul următor. Misiunea formaţiei de pe litoral se anunţă extrem de dificilă, din cauza numeroaselor absenţe. Astfel, tehnicianul Farului nu-i va putea folosi pe Mendy şi Ene, suspendaţi, Chico, Rastovac şi Vlas, accidentaţi. În aceste condiţii, Păcuraru va juca, pentru prima oară într-un meci oficial, pe postul de fundaş stânga. „Nu am mai jucat fundaş stânga decât în amicalele din această iarnă, dar am evoluat pe banda dreaptă şi nu cred că îmi va fi foarte greu. Sunt familiarizat cu sarcinile postului, voi juca mai defensiv şi sper să nu primim gol. Cu această ocazie, pot spune că am bifat toate posturile din teren, mai puţin cel de portar. Este un meci de şase puncte, pentru că întâlnim o contracandidată la promovare şi ne dorim victoria. Totuşi, şi dacă vom face un egal, nu-i un capăt de ţară, pentru că rămânem în cărţi”, a spus Păcuraru. Marea surpriză ar putea fi titularizarea lui Dan Prodan în dauna lui Bogdan Andone, urmând ca Vasilică Cristocea să fie trecut în postura de mijlocaş central.

Formaţiile probabile - FC Farul (antrenor Ştefan Stoica): Sardescu - Măţel, Ninu, Larie, Păcuraru - Teekloh, Pătraşcu - Prodan, Cristocea, C. Matei - Doicaru; Victoria (antrenor Ilie Stan): A. Bordeanu - Velicu, Sg. Bar, Isac, Ed. Nicola - R. Avram, A. Chiriţă, Olariu, Nicoară - V. Alexandru, C. Coman. Arbitri: Adrian Comănescu - Florin Păunescu şi Nicolae Dobrică (toţi din Rm. Vîlcea).

Meciurile etapei - sâmbătă: ora 11.00: FC Botoşani - Concordia Chiajna; Dunărea Galaţi - Tricolorul Breaza; Delta Tulcea - CSM Rm. Sărat; Dinamo II Bucureşti - Gloria Buzău; Săgeata Stejaru - FC Snagov; duminică, ora 13.00: Sportul Studenţesc - Petrolul Ploieşti. Meciul FCM Bacău - Steaua II a fost câştigat la “masa verde” de oaspeţii, scor 3-0, moldovenii nefiind programaţi din cauza datoriilor. Partida Cetate Suceava - Dunărea Giurgiu a fost omologată cu victoria oaspeţilor, scor 3-0, deoarece gazdele s-au retras din campionat.

Clasament Seria I

1. Brăneşti 19 11 6 2 37-16 39 (+9)

2. Sportul 19 11 3 5 37-15 36 (+6)

3. FC FARUL 19 11 2 6 28-19 35 (+5)

4. Săgeata Stejaru 19 10 5 4 23-15 35 (+8)

5. Petrolul Ploieşti 19 8 8 3 28-14 32 (+2)

6. Delta Tulcea 19 8 6 5 18-11 30 (+3)

7. Chiajna 19 9 2 8 28-20 29 (-1)

8. Steaua II 20 7 8 5 21-15 29 (+2)

9. Dunărea Giurgiu 20 8 5 7 23-23 29 (+2)

10. FCM Bacău 20 8 5 7 30-28 29 (-1)

11. FC Snagov 19 7 4 7 31-27 28 (-2)

12. FC Botoşani 19 7 4 8 21-20 25 (-5)

13. Dunărea Galaţi 19 7 3 9 15-20 24 (-3)

14. Gloria Buzău* 19 7 5 7 23-25 18 (-1)

15. Cetate Suceava** 20 2 9 9 14-34 15 (-18)

16. Dinamo II 19 4 2 13 17-32 14 (-16)

17. Breaza 19 4 2 13 15-40 11 (-16)

18. CSM Rm. Sărat 19 2 5 12 4-39 11 (-16)

* - Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut

** - Cetate Suceava a fost dezafiliată