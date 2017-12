FC Farul, între dominare și relaxare

Dornici să repare imaginea șifonată după debutul dezastruos din acest an, jucătorii de la FC Farul Constanța și-au propus să obțină miercuri, în etapa a 21-a din Seria 1 a Ligii a 2-a, o primă victorie în deplasare în acest an și au fost extrem de aproape în confruntarea cu Rapid CFR Suceava. Din păcate, jucătorii Farului s-au întors acasă doar cu un egal, scor 2-2, după ce au condus cu 2-0, prin golurile reușite de Pătulea și V. Munteanu, în repriza secundă, și au avut alte patru-cinci ocazii uriașe la poarta gazdelor. Mai mult, cu zece minute înainte de final, Pătulea a ratat și o lovitură de pedeapsă, irosind astfel șansa de a încheia conturile definitiv. În schimb, moldovenii au punctat de două ori, profitând de lipsa de concentrare din tabăra grupării de pe litoral. „A fost o relaxare totală. Pe fondul de dominare clară, jucătorii au uitat că mai există și faza de apărare și am primit golurile după două mingi lungi trimise de adversari. Fundașii noștri ba au alunecat, ba au faultat aiurea și, cum ni se întâmplă nouă, am fost taxați. Când nu-l tratezi cu seriozitate, fotbalul îți dă o palmă. Jucătorii s-au comportat de parcă meciul se terminase. Parcă erau în curtea școlii! Am avut o discuție cu unii și nu găseau nimic de spus ca să explice ce s-a întâmplat”, a acuzat președintele de la FC Farul, Auraș Brașoveanu.

GACHE, APĂRAT DE PREȘEDINTE

În schimb, conducătorul clubului constănțean i-a luat apărarea antrenorului Constantin Gache, dezvăluind ce s-a întâmplat în finalul întâlnirii. „Pur și simplu, s-au văzut cu sacii în căruță și nu au mai ascultat antrenorul. Nu este posibil ca acesta să vină la marginea terenului, să le ceară jucătorilor ceva și ei să facă altceva. Ce poți să-i reproșezi antrenorului, când am ajuns de atâtea ori la poarta adversă și am avut atâtea ocazii? Și Gache s-a arătat foarte dezamăgit de atitudinea jucătorilor”, a explicat Brașoveanu.

Egalul de la Suceava a complicat situația echipei noastre în lupta pentru un loc în play-off, SC Bacău și ACS Berceni apropiindu-se periculos de constănțeni, dar emoțiile pot să dispară în cazul unei victorii în confruntarea cu băcăuanii, programată marți, de la ora 19.00, în etapa a 22-a. „Am pierdut două puncte extrem de importante și vom avea o luptă crâncenă să le recuperăm în jocul cu SC Bacău. Nu cred că vor fi emoții în privința calificării în play-off, pentru că avem prima șansă. Jucăm atât cu băcăuanii, cât și cu ACS Berceni pe teren propriu, iar moldovenii au un meci mai mult disputat și un program dificil pe finalul sezonului regulat”, a adăugat Brașoveanu.

