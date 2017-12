FC Farul, la un punct de poziţia secundă

În ciuda numeroaselor absenţe, FC Farul s-a impus ieri, cu 2-0, în deplasare, în faţa celor de la Steaua II, în etapa a 16-a a Ligii a II-a, şi a rămas la un singur punct în spatele ocupantei locului secund în clasamentul Seriei I, Sportul Studenţesc. Prima jumătate a partidei din Ghencea a fost marcată de ocazii la ambele porţi, cea mai mare aparţinându-i lui Ochiroşii, care s-a împiedicat în faţa porţii goale, după o gafă a lui Sardescu. Repriza secundă a început sub semnul dominării elevilor lui Butoiu, concretizată pe tabela de marcaj în min. 64, atunci când Chico a reluat perfect cu capul, după centrarea lui Andrade. Avantajul oaspeţilor s-a dublat cinci minute mai târziu, Teekloh trimiţând spectaculos cu capul, după lovitura liberă executată de Soare. Mulţumiţi de rezultat, constănţenii au ridicat piciorul de pe acceleraţie, bifând al doilea succes consecutiv, fără gol primit, de la instalarea pe banca tehnică a lui Butoiu. “A fost greu, mai ales că am avut câteva scăpări în prima repriză, dar după pauză am rezolvat problemele. Suntem în grafic şi, dacă vom câştiga şi în ultima etapă a turului, vom sta bine în clasament înaintea returului”, a spus antrenorul Gheorghe Butoiu. “Sunt mulţumit de rezultat, dar şi de jocul echipei. Sunt trei puncte mari şi, dacă vom învinge etapa viitoare pe Gloria Buzău, vom încheia turul în partea de sus a clasamentului, la doar un punct de locul secund. Cu o pregătire bună în iarnă şi cu două-trei achiziţii, vom putea recupera diferenţa în retur”, a spus preşedintele executiv al FC Farul, Sevastian Iovănescu.

Au evoluat - Steaua II: Portnojs - Mustaţă, Iacob, Ninu, Mihai Ionuţ - Bejan (46 Rusu), Filip, Ochiroşii (60 I. Niculae), Lazăr (29 Albu) - Bâtfoi, Ad. Ionescu; Farul: Sardescu - Măţel, Păcuraru, I. Barbu, Mendy - Andrade (68 Soare), B. Andone, Teekloh, C. Matei (79 Leu) - Rusmir (87 Fatai), Chico. Cartonaşe galbene: Ochiroşii, Albu / I. Barbu. Au arbitrat: Cristian Sava Găină (Bacău) - Lucian Sârbu şi Dănuţ Dumitru (ambii din Focşani.). Marcatori: Chico 64, Teekloh 69.

Rezultatele etapei - sâmbătă: Victoria Brăneşti - Săgeata Stejaru 1-1; Tricolorul Breaza - FC Botoşani 2-2; CSM Râmnicu Sărat - Cetatea Suceava 0-0; Gloria Buzău - Sportul Studenţesc 0-2; Dunărea Giurgiu - FC Snagov 4-1; Dunărea Galaţi - FCM Bacău 0-0; duminică: Concordia Chiajna - Petrolul Ploieşti 2-3; Delta Tulcea - Dinamo II 2-0; Steaua II - FC Farul 0-2.

Clasament Seria I

1. Brăneşti 16 10 5 1 34-12 35 (+8)

2. Sportul 16 9 3 4 31-12 30 (+6)

3. Delta Tulcea 16 8 5 3 18- 8 29 (+5)

4. FC FARUL 16 9 2 5 22-14 29 (+5)

5. Săgeata Stejaru 16 8 4 4 19-13 28 (+7)

6. Petrolul Ploieşti 16 7 6 3 24-12 27 (+3)

7. Chiajna 16 8 2 6 23-15 26 (-1)

8. Dunărea Giurgiu 16 6 5 5 18-17 23 (-1)

9. FCM Bacău 16 6 4 6 26-24 22 (+1)

10. FC Snagov 16 6 4 6 26-24 22 (-2)

11. FC Botoşani 16 6 4 6 17-17 22 (-2)

12. Dunărea Galaţi 16 6 2 8 12-18 20 (-4)

13. Steaua II 16 3 8 5 13-15 17 (-7)

14. Gloria Buzău* 16 6 5 5 19-19 15 (-1)

15. Cetate Suceava 16 2 8 6 12-23 14 (-10)

16. Dinamo II 16 3 1 12 15-30 10 (-14)

17. Breaza 16 3 1 12 11-34 10 (-14)

18. CSM Rm. Sărat 16 2 3 11 3-36 9 (-15)

* - Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut