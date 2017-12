FC Farul pregăteşte derby-ul local cu Săgeata

Aflată la cel mai slab sezon din istoria clubului, FC Farul Constanţa se pregăteşte pentru ultima etapă a turului Ligii a II-a la fotbal, în care va întâlni, sâmbătă, de la ora 11.00 (în direct la Dolce Sport 2), în deplasare, cealaltă formaţie constănţeană din liga secundă, Săgeata Năvodari. Indiferent de rezultat, echipa pregătită de Alin Artimon va încheia prima parte a campionatului în postura de “lanternă roşie” a clasamentului Seriei 1, dar Curcă şi compania speră să obţină un succes la Năvodari şi să mai salveze un pic din imaginea dezastruoasă lăsată în ultimele cinci runde, când a pierdut de fiecare dată.

„Spre surprinderea mea, în ciuda lucrurilor întâmplate în acest tur de campionat, vestiarul arată din ce în ce mai bine şi este posibil ca din toate aceste greutăţi să fi câştigat un lucru extrem de important: vestiarul! Marea noastră frustrare este că am jucat împotriva unor echipe care nu ne-au fost cu nimic superioare, dar am pierdut, indiferent de felul cum am jucat. Drept urmare, noi am adunat şase puncte, iar alte formaţii se bat la promovare. La Brăila, am jucat bine spre foarte bine, ne-am creat ocazii mari de a marca, dar gazdele au câştigat cu două mingii aruncate în careu şi se bat la promovare. Nu m-aş fi aşteptat să fim pe ultimul loc şi este o premieră negativă atât pentru club, cât şi pentru mine. Sâmbătă jucăm împotriva unei echipe care are nevoie mare de puncte pentru a rămâne în lupta pentru promovare, dar şi noi avem nevoie de puncte pentru a ne apropia de celelalte formaţii din zona de jos a clasamentului. Sperăm să luăm cele trei puncte şi să fim la minus şase la adevăr. Ar fi rezonabil, ţinând cont de faptul că am jucat foarte puţine meciuri pe teren propriu şi ar mai salva un pic din acest tur”, a explicat Artimon.

PROBLEME DE LOT. Chiar dacă a avut pauză în ultima etapă, gruparea de pe litoral se confruntă cu numeroase probleme de lot. Astfel, Ţabără, Bîrlădeanu, Matei şi Nicola nu s-au pregătit deloc săptămâna trecută, din cauza accidentărilor, în timp ce Sorin Chiţu s-a antrenat separat. În plus, Săceanu este suspendat după cartonaşul roşu încasat în urmă cu două etape, iar Stegaru a părăsit echipa în urma cu trei săptămâni din cauza problemelor medicale. „O parte dintre jucătorii accidentaţi s-au pregătit separat şi sperăm să-i recuperăm până la jocul de sâmbătă”, a spus Artimon. Tehnicianul Farului le-a pregătit o surpriză elevilor săi, care vor lua vacanţă abia pe 14 decembrie, după ce vor susţine o serie de teste fizice.