FC Farul rămâne în cărţile promovării

După două eşecuri consecutive, FC Farul a obţinut ieri un egal preţios, 1-1 în fieful uneia dintre contracandidatele la promovare, Petrolul Ploieşti, într-o partidă dinu etapa a 21-a a Ligii a II-a. Lipsit de câţiva titulari, antrenorul Ştefan Stoica l-a titularizat din nou pe partea dreaptă a ofensivei Farului pe Pantelie, iar jucătorul revenit în iarnă de la Delta Tulcea i-a răsplătit încrederea. După doar cinci minute, Pantelie a deschis scorul cu un şut la colţul lung, la capătul unui contraatac rapid al grupării de pe litoral. Gazdele şi-au revenit cu greu din şoc, iar prima ocazie la poarta lui Sardescu a venit abia în min. 25, portarul Farului blocându-l perfect pe Opriţa. Şase minute mai târziu, ploieştenii au reuşit să egaleze, sârbul Ciosic trimiţând imparabil cu capul, după o lovitură liberă executată de Cataramă. Golul a mai liniştit atmosfera din teren şi nimic nu s-a mai schimbat până la pauză. În repriza secundă, “găzarii” au căutat golul victoriei, dar jocul a fost controlat tactic de constănţeni. Drept urmare, au apărut puţine oportunităţi de a marca, cele mai mari ocazii fiind trecute în dreptul lui Cataramă, şut sub transversală de la 16 m respins de Sardescu (min 71), şi Măţel, lovitură liberă de la 17 m lateral dreaptă, blocată de A. Vlad (min. 78). Egalul păstrează formaţia constănţeană în lupta pentru promovare, distanţa faţă de locul secund fiind de doar două puncte. „Sunt mulţumit de jocul echipei, dar mai avem de luptat. Punctul obţinut ne menţine în lupta pentru Liga I, dar trebuie să luăm cel puţin patru puncte în următoarele două partide. Din păcate, am luat din nou gol dintr-o lovitură liberă acordată pentru un fault inexistent. Nu-mi place deloc arbitrajul. Am mai avut ceva ocazii, dar pe final nu am mai vrut să risc. Nu suntem o echipă super, dar nici una rea. Ne lipseşte mult Chico, atacantul care putea să bage minge în poartă,”, a declarat Ştefan Stoica, antrenorul principal al Farului, care a atacat şi liderul Seriei I, Victoria Brăneşti: „Este uşor să ajungi în frunte atunci când primeşti în fiecare meci o lovitură de pedeapsă, iar adversarii evoluează în inferioritate numerică. Diferenţa din clasament nu este făcută de joc, ci de altceva”.

Au evoluat - Petrolul (antrenor Valeriu Răchită): A. Vlad - D. Chiriţă, I. Neagu (87 Bozga), Cosic, P. Stoica - Neagoie, G. Crăciun (60 Radchenko) - Cataramă (78 Benga), Cr. Vlad, Opriţa - C. Stoica; FC Farul (antrenor Ştefan Stoica): Sardescu - Măţel, Ninu, Larie, Mendy - Teekloh, B. Andone - Pantelie (61 Soare), C. Matei (90 Tudorache), Cristocea - Fatai (88 Păcuraru). Marcatori: Ciosic 31 / Pantelie 5. Cartonaşe galbene: D. Chiriţă / Larie, C. Matei, B. Andone. Au arbitrat: Robert Dumitru (Braşov) - Cătălin Savu (Galaţi) şi Dragoş Vlad (Târgovişte). Spectatorii: 1.800.

Celelalte rezultate: Tricolorul Breaza - Delta Tulcea 1-0; FC Snagov - Sportul Studenţesc 2-2; CSM Rm. Sărat - Săgeata Stejaru 0-2; Steaua II - Dunărea Galaţi 1-0; Dunărea Giurgiu - Dinamo II 2-4; Gloria Buzău - FCM Bacău 3-1; Victoria Brăneşti - FC Botoşani 1-0; Concordia Chiajna - Cetate Suceava 3-0.

Clasament Seria I

1. Brăneşti 21 13 6 2 39-16 45 (+12)

2. Sportul 21 11 5 5 40-18 38 (+5)

3. Săgeata Stejaru 21 11 5 5 26-17 38 (+8)

4. FC FARUL 21 11 3 7 30-22 36 (+3)

5. Petrolul Ploieşti 21 8 10 3 30-16 34 (+1)

6. Chiajna 21 10 3 8 32-21 33 (0)

7. Delta Tulcea 21 9 6 6 19-12 33 (+3)

8. Steaua II 21 8 8 5 23-15 32 (+2)

9. FC Snagov 21 9 4 8 35-30 32 (-1)

10. FCM Bacău 21 8 5 8 31-31 29 (-1)

11. Dunărea Giurgiu 21 8 5 8 25-27 29 (-1)

12. Dunărea Galaţi 21 8 3 10 18-21 27 (-3)

13. FC Botoşani 21 7 5 9 22-22 26 (-7)

14. Gloria Buzău* 21 8 6 7 26-26 22 (0)

15. Dinamo II 21 5 3 13 21-33 18 (-15)

16. Cetate Suceava** 21 2 9 10 14-37 15 (-18)

17. Breaza 21 4 2 15 16-43 14 (-16)

18. CSM Rm. Sărat 21 2 5 14 4-42 11 (-19)

* - Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut

** - Cetate Suceava a fost dezafiliată