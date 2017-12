FC Farul, sub ameninţarea falimentului

Confruntată cu mari probleme financiare în ultimii ani, FC Farul Constanţa riscă să se desfiinţeze, fiind ameninţată cu falimentul din cauza neachitării datoriilor către Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa. Clubul constănţean a intrat într-o procedură de insolvenţă pe o perioadă de trei ani, timp în care datoriile au fost eşalonate, fiind stabilite termene clare la care acestea trebuie plătite. Situaţia s-a schimbat însă la începutul acestei săptămâni, când Tribunalul Constanţa a admis cererea DGFP Constanţa de a demara procedura de faliment a grupării de pe litoral. Astfel, pe 11 martie, conform site-ului portal.just.ro, instanţa “admite cererea creditoarei D.G.F.P. Constanţa, dispune începerea procedurii falimentului, desemnează lichidator judiciar pe C.I.I. Căzănel Maria”. Motivul este nerespectarea termenelor de plată în privinţa datoriilor acumulate în urmă cu mai mulţi ani. Clubul de pe litoral a reacţionat rapid, iar miercuri a fost depus recursul, care se va judeca la Curtea de Apel.

„A fost o neînţelegere. Am făcut recurs şi totul este sub control”, a spus patronul Farului, Giani Nedelcu. „Planul de reorganizare se derulează în continuare până la soluţionarea recursului de către Curtea de Apel”, a declarat avocatul Maria Căzănel.

FC FARUL, PREGĂTITĂ PENTRU DEBUT. După ce nu a jucat în prima etapă a returului din cauza neprezentării celor de la Sportul Studenţesc Bucureşti, FC Farul Constanţa se pregăteşte pentru primul meci oficial din acest an, elevii lui Alin Artimon urmând să întâlnească sâmbătă, de la ora 11.00 (intrarea spectatorilor este liberă, iar meciul va fi transmis în direct la Neptun TV şi TVR 1), pe teren propriu, în etapa a 17-a a Ligii a II-a, pe CS Otopeni. „Aşteptăm de multă vreme primul meci oficial. Am mare încredere în grupul pe care l-am format în această iarnă şi rămâne să demonstrăm suporterilor că am muncit bine în perioada de pauză. Şi jucătorii trebuie să aibă mare încredere în ei, pentru că avem nevoie de rezultate bune, iar primul dintre ele este obligatoriu să vină sâmbătă. Vreau să punem presiune pe jucători şi de aceea ţintim clasarea în primele opt locuri. Doar aşa putem să creştem. CS Otopeni este o echipă tare, cu jucători experimentaţi, care au evoluat şi în prima ligă. Cu siguranţă, oaspeţii vor dori să-şi ia înapoi punctele pierdute în prima etapă. CS Otopeni preferă un joc atletic, dar noi nu trebuie să facem acelaşi lucru”, a spus antrenorul Alin Artimon. „Vom avea un meci destul de greu, mai ales că CS Otopeni a pierdut în prima etapă, iar jucătorii vor fi foarte motivaţi”, a adăugat preşedintele grupării de pe litoral, Neculai Tănasă.

„Am aşteptat cu nerăbdare începutul campionatului şi ne-am fi dorit să jucăm săptămâna trecută, în prima etapă. Îmi pare rău pentru cei de la Sportul, dar nu suntem noi de vină pentru problemele lor. Cu CS Otopeni ne aşteaptă un meci dificil, dar ne dorim revanşa după înfrângerea din tur”, a completat căpitanul Farului, Sorin Chiţu. Din păcate, constănţenii se confruntă cu probleme de efectiv, fundaşul Bumbac şi mijlocaşul Coteanu fiind indisponibili din cauza unor accidentări. „La Coteanu este o mai veche problemă medicală, care a recidivat. În schimb, Bumbac a făcut o aluncare la antrenamentul de luni şi se pare că a suferit o întindere a ligamentului colateral extern de la genunchi. Avem însă un lot echilibrat şi am încredere că jucătorii care vor intra pe teren vor suplini aceste absenţe”, a adăugat Artimon.