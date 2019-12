FC Viitorul - FCSB, duel pentru podiumul Ligii 1

Etapa a 21-a a Ligii 1 la fotbal programează duminică, 15 decembrie, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport), pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, confruntarea dintre formaţiile FC Viitorul Constanţa şi FCSB. Un duel pentru podiumul Ligii 1, un duel pentru play-off, în care jucătorii constănţeni îşi doresc revanşa pentru înfrângerea din tur, de la Piteşti. Înaintea acestei confruntări, Viitorul are 35 de puncte în clasament, în timp ce FCSB are 33 de puncte, dar şi un meci mai puţin disputat.

„Gândul nostru e să intrăm în play-off. Ne dorim. Prima oară... Două meciuri grele. Jucăm două meciuri pentru Europa. Aşa zic eu. Dacă facem foarte bine, dacă luăm şase puncte, ar fi fantastic”, a spus managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, după victoria de la Voluntari, din runda precedentă, prefaţând întâlnirile cu FCSB şi Gaz Metan Mediaş.

Iar înaintea confruntării de duminică, Gică Hagi a declarat: „Un meci acasă, contra unei echipe talentate, o echipă care e în formă. Venim după o victorie importantă în deplasare, încrezători. Credem că suntem pregătiţi de a face un meci complet, un meci foarte bun, pentru că adversarul te face să te ridici la nivelul cel mai bun al tău, pentru a aspira să câştigi. Să luăm cele trei puncte, victoria ced eu,are, c ne-ar veni foarte bine şi sperăm să o facem şi ne dorim foarte mult acest lucru. Încrezători, cu speranţa că vom face un meci foarte bun. E un meci important din liga întâi, cu două echipe foarte bune. E un derby. Fiecare vrea să câştige şi va fi un nivel foarte bun de joc din ambele părţi. Noi sperăm să fim mai buni ca ei”.

Şi golgheterul Gabriel Iancu vrea cele trei puncte, mai ales că Viitorul a avut evoluţii foarte bune pe teren propriu în actualul sezon: „Ne-am propus să luăm cele trei puncte, să producem foarte mult fotbal. Jucăm acasă. Puține echipe au reuşit să ne pună foarte multe probleme acasă şi sperăm să continuăm tradiţia. Un meci greu, cu o echipă în formă, cu jucători valoroşi. Dacă vom juca fotbalul nostru, cu siguranţă ne vom impune. Îmi doresc să înscriu, îmi doresc, în primul rând, să câştigăm meciul”.

„O să fie un meci foarte greu. Au o echipă valoroasă, cu multe jocuri foarte bune făcute în ultima perioadă. Întotdeauna au fost meciuri frumoase, cu mulţi suporteri. Sperăm să ne susţină pe noi mai mult”, a spus fundașul Virgil Ghiță, care nu va mai face pereche în centrul defensivei constănţene cu Bogdan Ţîru, căpitanul Viitorului fiind suspendat pentru meciul cu FCSB.

De asemenea, de la Viitorul vor mai lipsi Eric, Achim, Zoua, Cojocaru și Calcan.

Întâlnirea de la Ovidiu va fi arbitrată de Radu Petrescu (Bucureşti), ajutat de asistenţii Mircea Grigoriu (Bucureşti) şi Marius Nicoară (Drobeta Tr. Severin). Rezervă va fi Andrei Antonie (Bucureşti). Observator de arbitri: Laszlo Sajtos (Sibiu). Observator de joc: Ioan Mironaş (Piatra Neamţ).