FC Viitorul a câştigat trei puncte importante la Ploieşti

După eşecul surprinzător suferit în primul joc oficial din acest sezon, 1-2 cu CSMS Iaşi pe teren propriu, FC Viitorul s-a revanşat şi a câştigat duminică în fieful „lanternei roşii”, Petrolul Ploieşti, scor 2-1 (De Lucas 59, Cr. Ganea 61 / Paolucci 65-pen.), în etapa a 25-a a Ligii 1, penultima din sezonul regulat. Echipa pregătită de Gheorghe Hagi a obţinut astfel trei puncte importante, care o menţin în lupta pentru locul secund înainte de play-off. Supărat pe elevii săi, „Regele” a făcut câteva schimbări surprinzătoare în formula de start, lăsându-i pe banca de rezerve pe golgheterul Florin Tănase şi pe fiul său, Ianis Hagi. Primul moment important al întâlnirii s-a consumat în min. 24, când Dr. Nedelcu a şutat puternic, portarul Cobrea a respins în faţă, iar A. Chiţu a trimis mingea în plasă. Golul a fost anulat însă în mod eronat, asistentul Marius Marchidanu indicând o poziţie de ofsaid inexistentă. Oaspeţii au continuat să fie periculoşi, iar De Lucas, lovitură de cap puţin pe lângă poartă, Vl. Rusu, blocat de Cobrea, şi A. Chiţu, şut în portarul ploieştean, au irosit şansa de a deschide scorul până la pauză. Acelaşi Vl. Rusu a mai ratat o ocazie imensă în min. 55, reluând cu capul din 6 metri paralel cu poartă. Inevitabilul s-a produs patru minute mai târziu, când R. Marin a pasat perfect pentru De Lucas, iar fostul jucător al Petrolului a finalizat cu sânge rece. Diferenţa s-a mărit două minute mai târziu, când Cr. Ganea a pătruns pe partea stângă şi a şutat perfect la colţul lung. Bucuria elevilor lui Hagi nu a durat prea mult, pentru că, după alte două minute, ploieştenii au primit o lovitură de pedeapsă, după ce Goulon a blocat cu mâna şutul lui Zoubir. Italianul Paolucci a executat de la punctul cu var, reducând din handicap, dar Viitorul nu a cedat şi a fost aproape de un nou gol în min. 77, la capătul unei faze de senzaţie. De Lucas i-a pasat lui Fl. Tănase printr-un procedeu spectaculos, denumit „rabona”, atacantul formaţiei de pe litoral l-a driblat pe portarul Cobrea, dar a trimis în bară. Ratările putea să se răzbune în penultimul minut de joc, când Prestia a şutat din careu, iar mingea a trecut peste transversală.

La final, Hagi s-a declarat mulţumit pentru victorie, dar şi-a menţinut declaraţia conform căreia FC Viitorul are cele mai mici şanse la titlul de campioană dintre formaţiile calificate în play-off. „Sunt mulţumit pentru că am reacţionat bine şi am avut momente foarte bune de joc. Căpătăm iar linişte şi încredere. Play-off-ul este pentru noi un bonus mare, dar de ce să nu vorbim de titlu dacă nicio echipă nu ne-a dominat? Da, am pierdut anumite meciuri, pentru că nu poţi dintr-o dată să devii invincibil. Avem cele mai mici şanse la campionat, pentru că suntem cei mai mici. Jucăm un fotbal bun, dar nu ştim cu ce se mănâncă. Avem entuziasm, avem calitate, nu există nicio presiune, iar tot ceea ce se petrece în primăvara asta cu noi e fantastic.Cele mai mari şanse le au Dinamo şi Steaua, cluburi de tradiţie, care ştiu cum se face asta, să fii campion, dar noi nu ne simţim inferiori. Nimic nu e imposibil”, a spus „Regele”.

Au evoluat echipele - Petrolul (antrenor Constantin Schumacher): Cobrea - Mişelăricu, Prestia, Benga, Pulhac - Guerriero (59 Ziani) - Gavrilă (86 Markos), Bucşă, Zoubir, Pacar (80 Marinescu) - Paolucci; FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Pecanha - Benzar, Goulon, Boli, Cr. Ganea - R. Marin (61 Fl. Tănase), Dr.Nedelcu, De Lucas - Fl. Cernat (83 Fl. Coman), Vl. Rusu (70 Hodorogea), A. Chiţu. Cartonaşe galbene: Bucşa, Benga / R. Marin, Goulon. Au arbitrat: Marcel Bîrsan Bucureşti -Andrei Constantinescu (Bucureşti) şi Marius Marchidanu (Brăila).

În celălalt meci disputat duminică seară, în etapa a 25-a, ASA Tg. Mureş a pierdut în fieful celor de la CFR Cluj, scor 0-1 (Nouvier 73), şi riscă să piardă locul în play-off. Cu o etapă înainte de play-off, ardelenii ocupă locul 7 în clasamentul Ligii 1, fiind devansaţi cu un punct de către CSMS Iaşi. În ultima rundă din sezonul regulat, ASA Tg. Mureş primeşte vizita celor de la FC Botoşani, în timp ce ieşenii vor întâlni pe FC Steaua, în deplasare.

