FC Viitorul a încheiat seria meciurilor amicale

Partida susținută miercuri seară cu Levski Sofia, locul secund în prima ligă din Bulgaria, încheiată la egalitate, scor 0-0, a fost ultima disputată de FC Viitorul în al doilea stagiu de pregătire al iernii, efectuat în Antalya. Lipsit de cei cinci jucători aflați în cantonament cu naționala divizionară a României, managerul tehnic al constănțenilor, Gheorghe Hagi, a „creionat” o formulă de echipă cu gândul la primul joc oficial, programat la 13 februarie, pe teren propriu, cu CSMS Iași, în etapa a 24-a a Ligii 1.

„Am întâlnit un adversar puternic, o echipă care se află într-un moment foarte bun. Ne doream aceste meciuri tari de verificare și sunt mulțumit. Trecând peste faptul că nu am marcat, restul a fost bine. Am încercat, poate că în atac, pe ultimii 30 de metri, ar fi trebuit mai multă limpezime, dar este sfârșit de cantonament și se simte acest lucru. Am avut controlul, am pasat, am încercat să ne luptăm de la egal la egal cu adversarul și am făcut un meci foarte bun. Sunt mulțumit de pregătirea pe care am avut-o și de testele susținute”, a spus „Regele”, care a vorbit și despre cele mai importante achiziții făcute în această iarnă, francezul Goulon și spaniolul Pablo de Lucas: „Goulon este un jucător cu mare experiență, a jucat în campionate importante, la echipe din Franța și Anglia. Este un jucător important, pe care sperăm să-l aducem la un nivel fizic bun și sunt convins că ne va ajuta foarte mult. La fel este și cazul lui Pablo de Lucas. În momentul de față, este greu să mai plece sau să mai vină cineva. Mai trebuie să muncim. Trebuie să alergăm mai mult decât adversarul și să compensăm anumite lucruri care ne lipsesc, cum ar fi experiența. Încercăm să jucăm fotbal, nu să ne apărăm. Avem luna februarie, cu cele trei meciuri rămase din sezonul regulat, și ne pregătim să facem o figură frumoasă în play-off. Știm că va fi foarte greu, dar nimic nu-i imposibil”.

CEARTĂ CU ARBITRUL

Partida cu bulgarii a avut și un moment mai tensionat în min. 40, când Hagi s-a contrat cu arbitrul georgian care a condus întâlnirea. Nemulțumit de o decizie a unui asistent, care a indicat eronat o poziție de ofsaid, tehnicianul grupării de pe litoral a protestat vehement, iar centralul i-a cerut să plece în tribune. Nervos, Hagi a refuzat și s-a așezat pe banca de rezerve, după ce i-a cerut arbitrului să nu mai pună mâna pe el. „Să arbitreze ca lumea! Eu fac pregătire şi ăsta îşi bate joc de noi! Zici că suntem maimuţe, cobaii lor!”, a vociferat „Regele”. Centralul a oprit jocul pentru câteva minute, dar Hagi a rămas în continuare pe bancă, iar partida s-a reluat fără alte incidente. „Era amical și de aceea am rămas pe bancă. Asta este, la sfârșitul meciului trec toate”, a explicat Hagi. Totul s-a petrecut sub ochii unei asistențe numeroase prezente în tribună, printre care foștii mari jucători Gică Popescu și Adrian Ilie, președintele lui CSMS Iași, Florin Prunea, antrenorul grupării din Copou, Nicolo Napoli, antrenorul lui ASA Tg. Mureș, Petre Grigoraş, şi impresarul italian Pietro Chiodi, dar și doi dintre fotbaliștii grupării de pe litoral aflați la naționala divizionară, Florin Tănase și Romario Benzar.

Constănțenii vor pleca vineri spre casă, iar Hagi va sărbători pe drum împlinirea vârstei de 51 de ani. „Îmi doresc sănătate și, dacă muncesc bine, va veni și performanța. Am vrut să joc și eu cu Levski, așa că nu simt că împlinesc 51 de ani”, a glumit „Regele”.

