FC Viitorul II este favorită la promovarea în Liga a 2-a

Sâmbătă, la Ovidiu, a avut loc derby-ul județului Constanța din Liga a 3-a la fotbal, meci câștigat de FC Viitorul II în fața lui Axiopolis Sport Cernavodă, scor 5-0. Pentru gazde, aceasta a fost a cincea victorie în șase etape, tânăra echipă constănțeană fiind lider în clasamentul Seriei a 2-a, cu 16 puncte și golaveraj 19-7. A doua clasată, Metaloglobus București, are tot 16 puncte, dar golaveraj inferior, 15-7. Singurele puncte pierdute de aceste două formații sunt cele din meciul direct, disputat în etapa a doua pe terenul Metaloglobus și încheiat la egalitate, 2-2. Atunci, FC Viitorul II a condus cu 2-0 până spre final, bucureștenii marcând cele două goluri în minutele 81 și 83!

Judecând după ce s-a jucat în primele șase etape, Viitorul II și Metaloglobus se anunță drept principalele candidate la promovarea în Liga a 2-a, însă antrenorul principal al echipei constănțene a parat elegant întrebarea despre obiectivul promovării!

„Nu a spus nimeni că avem ca obiectiv promovarea! Noi avem ca obiectiv să terminăm în zona locurilor 1-3 și să jucăm fiecare meci cât se poate de bine. Aceste partide (n.r. - din Liga a 3-a) sunt pentru jucătorii noștri niște teste foarte utile, pentru a crește în valoare și a putea urca spre echipa mare. Jucăm fiecare meci ca să terminăm învingători, iar la finalul campionatului vom vedea ce va fi”, a precizat Cristian Cămui.

AXIOPOLIS ÎNCĂ SE ACOMODEAZĂ CU NIVELUL LIGII A 3-A

Cât despre Axiopolis, formația din Cernavodă a fost net depășită în prima repriză a meciului de sâmbătă, când a încasat patru goluri! La pauză, antrenorul Vasile Enache a efectuat trei dintre cele patru schimbări permise de regulament și oaspeții au mai echilibrat puțin disputa, dar fără a pune în real pericol poarta lui Tordai. Nou-promovata de lângă Dunăre se acomodează greu cu noul eșalon competițional, în condițiile în care nu a reușit întărirea lotului în vară, iar echipa cu care evoluează în Liga a 3-a pare inferioară celei cu care defila în Liga a IV-a, deoarece este obligată să utilizeze trei juniori pe parcursul celor 90 de minute!

„Noi avem ca obiectiv menținerea în Liga a 3-a. Știam că va dificil și că lipsa de experiență a multor jucători își va spune cuvântul. Numai cei care nu înțeleg cu adevărat fenomenul fotbal s-au gândit că vom avea un parcurs cu victorii pe linie, cum am avut în Liga a IV-a. Iar asta în condițiile în care echipa de bază, în ansamblul ei, nu a suferit modificări esențiale față de campionatul trecut. În afară de juniori, nu am reușit să aducem nici un senior cu mai multă experiență. Era bine dacă mai aduceam 2-3 jucători care să-și poată pune amprenta asupra jocului și asupra comportamentului celorlalți. Am avut și jucători care au plecat, apoi au revenit, pregătirea a fost destul de eterogenă în această vară, iar toate acestea lasă urme. În plus, de ce să nu recunosc, avem jucători care lucrează și care nu pot participa la toate antrenamentele, așa că era de așteptat să vină aceste rezultate”, a spus Vasile Enache.

Tehnicianul dunărenilor a fost foarte nemulțumit de evoluția echipei sale în meciul de la Ovidiu, dar și de prestația arbitrilor. „Scorul este puțin exagerat, chiar dacă ei au mai ratat câteva ocazii de gol, însă și noi am avut ocazii bune de a înscrie. În plus, deși Viitorul nu avea nevoie de ajutorul arbitrilor, aceștia au influențat puțin diferența de scor”, a declarat Enache.

În etapa viitoare, FC Viitorul II va juca la Popești Leordeni, iar Axiopolis va primi vizita ultimei clasate, Arsenal Malu. Ambele partide sunt programate sâmbătă, de la ora 15.00.

