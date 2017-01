Victorie pentru FC Viitorul II, înfrângere pentru Axiopolis

Cele două formații constănțene care activează în Liga a 3-a la fotbal au înregistrat rezultate total opuse în etapa de sâmbătă, a 5-a din actualul campionat. FC Viitorul II și-a păstrat poziția de lider al clasamentului în Seria a 2-a, după ce a câștigat în deplasare cu CSM Oltenița. A fost un meci memorabil, în care gazdele au condus cu 2-0 la pauză (goluri Ionică 5 și Vasilescu 39), dar punctele au ajuns la constănțeni, grație reușitelor lui Cicâldău (48, 63) și Cristian Ene (55)! „Este adevărat că i-am învins în Cupa României cu 4-1, dar niciun meci nu seamănă cu altul și niciun meci nu este ușor. Atunci, la 2-1 pentru noi, portarul lor a fost eliminat și sarcina noastră s-a ușurat mult, scorul putea chiar să fie mai mare. Oltenița are mulți jucători buni, care au făcut junioratul la cluburi din București, și un antrenor valoros, pe Vali Negru, care știe să așeze echipa în teren. În meciul de sâmbătă, ei au jucat agresiv din start, la intimidare, uneori chiar dur. În plus, ambele goluri au fost marcate după infracțiuni. La primul, a fost o talpă a lor la circa 25 de metri de poarta noastră, noi am așteptat ca arbitrul să fluiere și ei au dat gol! La al doilea, a fost un șut respins de portar și reluat în gol din ofsaid. Asta și pe fondul unui ritm mai slab al nostru. La pauză am reușit să-i mobilizez pe jucători și meciul s-a întors, am rezolvat cu trei goluri înscrise în 15 minute. Jocul a fost la dispoziția noastră până la final, am mai avut ocazii, dar nu am înscris. Nu e ușor să remontezi un 0-2 la pauză, mai ales în deplasare”, a afirmat Cristian Cămui, antrenor principal la FC Viitorul II.

Au jucat pentru FC Viitorul II (antrenori Cristian Cămui și Vasile Mănăilă): Dur-Bozoancă - Căpușă, Ghiță, Mitache, Margină (80 Alexe) - Iani, Bg. Vasile (74 Panait), Cicâldău - Vînă, Cr. Ene, Cruceru.

Din păcate, nou-promovata Axiopolis Sport Cernavodă a pierdut pe teren propriu, 2-3 (Dogaru 41, Andreescu 46 / Balaure 15, 21, Marius Şumudică jr. 17) cu AFC Astra II Giurgiu, satelitul campioanei României, după un meci cu multe oscilații în joc pentru jucătorii formației gazdă. „A fost un meci destul de ciudat. Am început foarte bine, cu două-trei ocazii de gol în primele cinci minute, însă au urmat zece minute de coșmar, cu multe greșeli individuale ușoare, și scorul a devenit 3-0! În continuare am pus multă presiune pe adversari, ne-am creat ocazii de gol, dar nu am găsit cele mai bune soluții la finalizare. La 3-2, în minutul 73, am avut penalty, dar Husein a tras destul de slab și portarul a respins, apoi tot Husein a ratat singur cu portarul. Este păcat, nu meritam să pierdem, pentru că jocul nostru a fost bun în repriza a doua, dar dacă nu marcăm...”, a declarat Vasile Enache, antrenorul principal al formației din Cernavodă.

Au evoluat pentru Axiopolis: Mirică - C. Dumitrescu, Zaharia (30 C. Hristu), Andreescu, Benghea - Husein, I. Gheorghe, Moldoveanu (46 M. Hristu) - Fotescu (65 G. Rusu), Antip (46 Buhuș), Dogaru.

Celelalte rezultate ale etapei: Dinamo II București - Metaloglobus București 1-3; ACS Înainte Modelu - Petrolistul Boldești 4-3; Delta Dobrogea Tulcea - Viitorul Domnești 2-1; SC Popești Leordeni - CS Tunari 2-0; Unirea Slobozia - Arsenal Malu 4-1.

Clasament Seria a 2-a: 1. FC Viitorul II Constanța 13 puncte (golaveraj 14-7); 2. Metaloglobus București 13p (13-7); 3. AFC Astra II Giurgiu 10p (10-7); 4. CS Tunari 10p (5-4); 5. SC Popești Leordeni 8p (4-2); 6. ACS Înainte Modelu 8p (12-11); 7. Unirea Slobozia 7p (8-6); 8. Dinamo II București 6p (8-7); 9. Petrolistul Boldești 6p (9-12); 10. Axiopolis Sport Cernavodă 4p (8-10); 11. Viitorul Domnești 4p (7-9); 12. CSM Oltenița 4p (7-9); 13. Delta Dobrogea Tulcea 4p (8-12); 14. Arsenal Malu 0p (3-13).

Citește și:

FC Viitorul II rămâne lider în Liga a 3-a

Victorii pentru formațiile constănțene din Liga a 3-a

Echipele constănțene din Liga a 3-a evoluează sâmbătă

FC Viitorul II a remizat pe terenul Metaloglobus