Victorii pentru formațiile constănțene din Liga a 3-a

Vineri și sâmbătă, în Liga a 3-a la fotbal s-au jucat partidele din etapa a treia. În Seria a 2-a, ambele echipe din județul Constanța au obținut victorii, pentru Axiopolis Sport Cernavodă fiind primul succes din acest campionat. Dunărenii se află chiar la prima victorie pe teren din istoria clubului, în eșalonul al treilea, pentru că precedenta a fost obținută la „masa verde“, în disputa cu FCM Hidrometal Cord Buzău din sezonul 2005-2006 al Diviziei C. Axiopolis, nou-promovată, retrograda în acel sezon de pe ultimul loc al clasamentului, cu doar patru puncte acumulate (cele trei amintite mai sus plus remiza de pe teren propriu cu CS Făurei, scor 1-1). De această dată, formația antrenată de Vasile Enache s-a impus de justețe, scor 3-2, în disputa cu Petrolistul Boldești, prin golurile marcate de Dogaru (25), M. Hristu (34) și Zaharia (85), pentru gazde, respectiv M. Ene (36), M. Micu (54).

„A fost un meci frumos pentru publicul spectator, s-a jucat deschis, pe atac, de ambele părți. Prima repriză a fost a noastră: am dominat, ne-am creat multe ocazii de gol, am înscris și două goluri, dar a fost neatenție mare la 2-0, pentru că am primit gol imediat după ce adversarii au pus mingea la centru. Acest gol ne-a mai estompat elanul, iar în repriza a doua am căzut puțin și le-am permis oaspeților să domine. Ne-am revenit apoi, iar pe final am marcat golul victoriei prin Zaharia, după o lovitură liberă executată de Fotescu, recentrată cu capul de Antip, care abia intrase”, a povestit Vasile Enache, foarte inspirat la schimbările efectuate după pauză.

Au evoluat pentru Axiopolis: G. Celnicu - G. Rusu (70 Fotescu), Zaharia, Andreescu, Benghea - Husein, A. Celnicu (3 Buhuș) - M. Hristu (65 C. Dumitrescu), Moldoveanu, Dogaru - Moise (84 Antip). Mijlocașul Andrei Celnicu s-a accidentat încă din startul partidei, la duelul cu un adversar, fiind posibil să-i fi recidivat problema musculară la coapsă care l-a afectat și în primăvară.

FC VIITORUL II ESTE NOUL LIDER AL CLASAMENTULUI

FC Viitorul II a întâlnit în deplasare o nou-promovată, Arsenal Malu, o echipă din județul Giurgiu de care a dispus cu scorul de 3-1 (Cicâldău 8, Cr. Ene 42, Vîlcea 90+2 / S. Răduț 55). „Am avut un start de meci foarte bun. Am controlat jocul și ne-am creat foarte multe ocazii de gol, doar Cristian Ene ratând de patru ori singur cu portarul! Am avut și gol valabil de 3-0, anulat eronat în opinia mea. În continuare, gazdele au pus presiune, s-a jucat un pic mai aspru, terenul a fost destul de greu, dar și la 2-1 pentru noi am avut ocazii clare, însă golul 3 a venit abia în prelungiri”, a declarat Cristian Cămui, antrenorul principal al constănțenilor.

Au jucat pentru FC Viitorul II (antrenori Cristian Cămui și Vasile Mănăilă): Tordai - Căpușă, Ghiță, Burdeț, Panait - Cicâldău, Bg. Vasile, Casap - Cruceru (78 Manole), Cr. Ene (90 Vîlcea), Margină.

Alexandru Margină (23 de ani) este un jucător transferat săptămâna trecută de FC Viitorul. Fost la Ceahlăul Piatra Neamț, a devenit liber de contract în această vară, după ce clubul nemțean a dat faliment. El nu a mai jucat din aprilie și are nevoie de timp ca să devină apt de joc pentru Liga 1.

Celelalte rezultate ale etapei: ACS Înainte Modelu - Dinamo II București 2-2; Delta Dobrogea Tulcea - Metaloglobus București 2-3; SC Popești Leordeni - Viitorul Domnești 0-0; CSM Oltenița - CS Tunari 0-1; Unirea Slobozia - AFC Astra II Giurgiu 0-1. În clasament, trei formații au câte 7 puncte după trei etape și sunt departajate de golaveraj. FC Viitorul II este lider, cu golaveraj 8-5, urmată de Metaloglobus (8-6) și Tunari (3-1). Axiopolis a urcat pe locul 7, cu 4 puncte, la fel ca Unirea Slobozia, care este pe 6.

