FC Viitorul, în fața unui examen important în Liga 1

Etapa a 19-a a Ligii 1 la fotbal propune drept cap de afiș al rundei confruntarea de la Ovidiu, dintre FC Viitorul (locul 3, 33 de puncte, golaveraj: 22-17) și CS Universitatea Craiova (locul 2, 33 de puncte, golaveraj: 26-18), care va avea loc sâmbătă seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), pe terenul central al bazei sportive de la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”. Un duel extrem de important între formațiile aflate la un singur punct distanță de primul loc, ocupat de FC Steaua București, iar echipa constănțeană speră ca la finalul partidei să obțină cele trei puncte puse în joc.

„Un meci și frumos, și interesant, și greu, cu un adversar de calitate. Craiova este o echipă iute, puternică, tehnică, imprevizibilă, cu un antrenor creativ și așa este și echipa lui. Va fi un meci foarte greu. Și noi suntem într-un moment foarte bun și trebuie să fim mai mai iuți ca ei în toată strategia. Trebuie să jucăm fotbalul nostru și să ne impunem principiile. Va fi un meci deschis, frumos, între două echipe care vor căuta victoria. Sunt trei puncte puse în joc și vrem să le luăm. Obiectivul nostru este să câștigăm meci de meci. Sperăm ca și lumea să vină la meci cu plăcere, pentru că publicul vrea să vină la un spectacol. Echipa care joacă cel mai bine toate cele nouăzeci de minute va câștiga meciurile în acest final de an”, a declarat managerul tehnic al echipei constănțene, Gheorghe Hagi.

Jucătorii Viitorului sunt concentrați înaintea disputei cu oltenii, iar cuvântul de ordine în tabăra formației constănțene este victoria. „Va fi un meci frumos, pentru că sunt două echipe ofensive, care joacă un fotbal frumos. Cine își va dori mai mult va câștiga. Suntem încrezători, am analizat echipa adversă și nu ne este teamă. Sperăm să vină mai multă lume la stadion care să ne suțină”, a spus fundașul Bogdan Țîru. „Eu încerc în fiecare meci să înscriu, dar important este să câștigăm. Craiova este o formație foarte bună, așa că trebuie să fim concentrați. M-am adaptat la Constanța, mă simt foarte bine și încerc să joc în fiecare partidă la un nivel ridicat”, a adăugat atacantul Alex Nimely.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Rîmniceanu - Benzar (cpt.), Țîru, Boli, Cr. Ganea - R. Marin, Dr. Nedelcu, D. Lopez - A. Chițu, Nimely, G. Iancu.

Prigramul partidelor din etapa a 19-a - vineri, ora 20.30: CSM Poli Iași - Concordia Chiajna; sâmbătă, ora 20.30: FC Viitorul - CS U. Craiova; duminică, ora 14.00: FC Voluntari - Astra Giurgiu, ora 18.00: ASA Tg. Mureș - FC Botoșani, ora 20.30: FC Steaua București - Pandurii Tg. Jiu; luni, ora 18.00: CFR Cluj - ACS Poli Timișoara, ora 20.30: Gaz Metan Mediaș - Dinamo București. Toate meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC Steaua 34p (golaveraj: 23-14), 2. CS U. Craiova 33p (26-18), 3. FC VIITORUL 33p (22-17), 4. Gaz Metan 31p (24-18), 5. CFR 29p (30-14), 6. Dinamo 29p (31-21), 7. Botoșani 25p (23-17), 8. Pandurii 24p (19-21), 9. Voluntari 22p (24-25), 10. Astra 20p (17-24), 11. Iași 16p (15-21), 12. Concordia 16p (10-23), 13. ASA 6p (14-32), 14. ACS Poli 4p (18-31). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.