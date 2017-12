FC Viitorul l-a transferat pe Pablo de Lucas

Aflată în luptă pentru titlul de campioană, FC Viitorul a mai dat o lovitură pe piața transferurilor, achiziționându-l pe mijlocașul Pablo de Lucas, care a evoluat ultima oară la formația israeliană Beitar Ierusalim. Spaniolul în vârstă de 29 de ani, care a jucat timp de două sezoane la Petrolul Ploiești, a parafat un contract pe doi ani și jumătatea cu formația pregătită de Gheorghe Hagi și s-a alăturat deja lotului aflat în cantonament în Antalya. „Nu eram într-o situație foarte bună în Israel, m-a sunat Hagi și am ales să vin la FC Viitorul pentru că aici este cel mai bun antrenor din România. Are experiență mare ca jucător, a adus la echipă stilul de joc și de muncă din Spania și îmi place mult cum gândește despre fotbal. Știu totul despre echipă, am jucat împotriva lui FC Viitorul în campionat și am vorbit cu foștii mei colegi de la Petrolul, Pecanha și Filip, care sunt acum la Constanța. Avem o oportunitate mare de a câștiga titlul de campioană”, a spus ibericul. În schimb, FC Viitorul s-a despărțit de Bogdan Țîru și Bogdan Mitache, care au fost împrumutați la FC Voluntari până la finalul sezonului.

DOUĂ VICTORII ÎN AMICALE

Constănțenii au disputat duminică două meciuri amicale, astfel că managerul tehnic Gheorghe Hagi a văzut la lucru toți jucătorii din lot. În cursul dimineții, la baza sportivă „Mardan” din stațiunea Lara, FC Viitorul, cu o echipă formată din jucători tineri, a învins clar pe Wase, o formație universitară japoneză, cu scorul de 4-1. Golurile grupării de pe litoral au fost marcate de Bogdan Mitache, în min. 43, și Fl. Coman, în min. 56, 60 și 68, în timp ce niponii au înscris golul de onoare în min. 71, dintr-o lovitură de pedeapsă. Pentru FC Viitorul au evoluat: Tordai (46 Dur-Bozoancă) - Căpuşă, Ţîru (61 Ghiţă), Kilyen, Mitache (61 Perju) - A. Ciobanu, Iani (72 Băluţă), D. Dumitrescu - Casap, Drăguş (46 Măţan), Fl. Coman.

În cursul după-amiezii, pe terenul central al bazei sportive „Susesi” din stațiunea Belek, constănțenii au dat piept cu ocupanta locului 5 din prima ligă din Serbia, Vojvodina Novi Sad. FC Viitorul s-au impus cu 1-0, unicul gol fiind marcat de Vl. Rusu, în min. 80, dar elevii lui Hagi au mai avut câteva mari ocazii, printre care și o bară la un șut expediat de Fl. Cernat. Pentru FC Viitorul au evoluat: Pecanha - Nicoliță, Goulon (58 Perju), Boli, Cr. Ganea - R. Marin, I. Filip, Vl. Achim (46 de Lucas) - Fl. Cernat (79 Mățan), I. Hagi (58 Vl. Rusu), A. Chițu (83 Ghiță).

