FC Viitorul merge după trei puncte la Tg. Mureș

Cu un singur punct câștigat în ultimele două partide disputate împotriva unor formații fruntașe, FC Viitorul a reușit totuși să se mențină în apropierea podiumului clasamentului Ligii 1, însă constănțenii și-au propus să oprească seria meciurilor fără victorie și să se impună în fieful codașei ASA Tg. Mureș, în partida programată vineri, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look Plus), în etapa a 17-a. Pentru a pregăti cât mai bine confruntarea cu ardelenii, delegația grupării de pe litoral a plecat spre Tg. Mureș încă de miercuri, făcând o escală de o noapte la Brașov, unde a efectuat și un antrenament în cursul dimineții de joi. Spre deosebire de runda precedentă, în lot se află și doi dintre cei mai importanți jucători, fundașul Bogdan Țîru și atacantul Florin Coman, ambii reveniți după suspendarea cauzată de cumulul de cartonașe galbene. „Este o deplasare grea, dar mergem să câștigăm pentru că avem nevoie de puncte ca să ne batem la vârful clasamentului. Întâlnim o echipă care are calitate și va fi dificil, dar, dacă jucăm bine, putem să ne întoarcem acasă cu cele trei puncte”, a spus managerul tehnic al constănțenilor, Gheorghe Hagi.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Rîmniceanu - Benzar, Țîru, Boli, Cr. Ganea - R. Marin, Carp, D. Lopez - A. Chițu, Nimely, Fl. Coman.

Programul partidelor - vineri, 25 noiembrie, ora 18.00: ASA Tg. Mureș - FC Viitorul, ora 20.30: CSM Poli Iași - CS Universitatea Craiova; sâmbătă, 26 noiembrie, ora 18.00: Gaz Metan Mediaș - Concordia Chiajna, ora 20.30: FC Voluntari - Dinamo București (se joacă la Giurgiu); duminică, 27 noiembrie, ora 18.00: ACS Poli Timișoara - Astra Giurgiu, ora 20.30: FC Steaua București - FC Botoșani; luni, 28 noiembrie, ora 20.30: CFR Cluj - Pandurii Tg. Jiu. Toate meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC Steaua 33p (golaveraj: 22-11), 2. CS U. Craiova 30p (23-16), 3. Gaz Metan 27p (21-17), 4. FC VIITORUL 27p (19-17), 5. CFR 26p (28-12), 6. Dinamo 23p (26-19), 7. Botoșani 23p (23-17), 8. Voluntari 21p (22-22), 8. Pandurii 20p (17-20), 10. Astra 20p (16-20), 11. Concordia 16p (8-18), 12. Iași 13p (13-19), 13. ASA 3p (12-29), 14. ACS Poli 1p (16-29). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

Citeșteși:

Hagi, mulţumit pe jumătate

Doar un punct pentru Viitorul