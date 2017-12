FC Viitorul merge la victorie în orașul de pe Bega

După egalul înregistrat marți, la Chiajna, scor 2-2, FC Viitorul joacă sâmbătă, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), în fieful celor de la ACS Poli Timișoara, în etapa a 21-a a Ligii 1. Constănțenii și-au propus să continue seria rezultatelor bune înregistrate în deplasare și să se întoarcă de pe Bega cu cel puțin un punct. „Este o deplasare grea, împotriva unei echipe care a crescut de la meci la meci, are un antrenor experimentat și joacă bine pe teren propriu. Trebuie să fim la înălțime și să marcăm cel puțin o dată, ca să ne putem gândi la victorie. Este o formație care și-a demonstrat valoarea în ultimele etape, dar și noi suntem puternici și ne propunem să jucăm ofensiv. Un succes ne-ar duce mai aproape de obiectiv, calificarea în play-off”, a spus managerul tehnic al grupării de pe litoral, Gheorghe Hagi.

Chiar dacă vor avea o misiune dificilă, fotbaliștii de la FC Viitorul speră că vor repeta jocul din tur, când s-au impus cu 4-0, pe teren propriu, în fața bănățenilor. „Mergem la Timișoara cu gândul la victorie, chiar dacă vom întâlni o echipă puternică în meciurile de pe teren propriu și care are jucători experimentați. Nu contează că am câștigat clar în tur, pentru că niciun meci nu seamănă cu altul, dar nu ne sperie faptul că gazdele vor să se revanșeze”, a declarat fundașul Bogdan Țîru. „În tur, am făcut un meci foarte bun și am marcat de trei ori până la pauză, dar acum cred că va fi mult mai dificil. Vrem să dăm totul pe teren și cred că o victorie ne-ar asigura un loc în play-off. Ne-am propus să luăm cel puțin patru puncte în partidele pe care le mai avem de jucat în acest an”, a adăugat fundașul Robert Hodorogea.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Rîmniceanu - Benzar, Mitrea, Boli, Cr. Ganea - Vl. Achim, I. Filip, Aganovic - Nicoliță, Fl. Cernat, Fl. Tănase.

Vineri seară, de la ora 20.30, este programat primul meci din etapa a 21-a: CFR Cluj - Concordia Chiajna. Programul celorlalte întâlniri din etapa a 21-a - sâmbătă: Pandurii Tg. Jiu - FC Botoşani (ora 18.00), ACS Poli Timişoara - FC Viitorul (ora 20.30); duminică: CSMS Iaşi - Astra Giurgiu (ora 18.00), FC Steaua București - CS U. Craiova (ora 20.30); luni: FC Voluntari - ASA Tg. Mureş (ora 18.00), Petrolul Ploieşti - Dinamo Bucureşti (ora 20.30). Partidele sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport, iar partida FC Steaua București - CS U. Craiova, și de TVR 1.

Clasament: 1. Astra 41p (golaveraj: 33-23), 2. Pandurii 39p (28-18), 3. FC VIITORUL 37p (40-20), 4. Dinamo 34p (25-20), 5. FC Steaua 31p (25-20), 6. ASA 28p (22-18), 7. Craiova 27p (22-20), 8. Iași 27p (15-20), 9. CFR* 22p (25-20), 10. Poli 20p (17-25), 11. Botoșani 17p (20-30), 12. Concordia 15p (18-31), 13. Voluntari 12p (17-33), 14. Petrolul* 8p (14-23). * - Echipele CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.

