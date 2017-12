FC Viitorul, neînvinsă în partidele de verificare

După ce a câștigat turneul internațional „Arena Cup”, desfășurat în stagiul de pregătire din Croația, FC Viitorul continuă seria victoriilor și în cantonamentul din Antalya. Gruparea de pe litoral a disputat duminică două meciuri amicale, jucătorii tineri impunându-se în duelul cu o formație universitară din Japonia, Wase, scor 4-1, în timp ce titularii au învins ocupanta locului 5 din prima ligă din Serbia, Vojvodina Novi Sad, scor 1-0. „Obiectivul nostru este ca băieții să joace cât mai mult, să nu se accidenteze și să jucăm fotbalul pe care-l știm. Avem două antrenamente pe zi și nu este ușor, pentru că nu au prospețime la meciuri, dar sunt mulțumit de modul în care încearcă să pună lucrurile în practică pe teren. Mai avem timp până vom ajunge într-o formă foarte bună, dar s-au văzut anumite lucruri foarte bune. Sunt cinci jucători plecați la națională, dar jucăm cu cei pe care-i avem la dispoziție și nu mă plâng. Este o oportunitate de a-i vedea pe ceilalți, să ne dăm seama care merită să vină la echipa mare. M-am născut să câștig fiecare meci, spiritul și mentalitatea echipei trebuie să fie în acest sens, să marcăm goluri multe și să câștigăm”, a declarat managerul tehnic Gheorghe Hagi. În jocul cu Vojvodina au debutat și ultimele achiziții făcute de constănțeni, francezul Herold Goulon și spaniolul Pablo de Lucas. „Goulon și de Lucas se pliază foarte bine pe stilul nostru de joc și or să ne aducă un plus mare. Goulon este un jucător de care avem nevoie, un fundaș central puternic, cu un fizic foarte bun, care știe fotbal. Iese cu mingea la picior, știe să paseze, construiește și cred că va fi foarte bun și la marcaj, atunci când va fi pregătit”, a spus Hagi.

CU MORALUL RIDICAT

Seria de succese a adus și mai multă încredere printre jucători, care așteaptă cu nerăbdare primele meciuri oficiale din acest an. „Am jucat și cu gândul să nu ne accidentăm, pentru că sunt meciuri de pregătire. Aceste victorii ne dau moral și este bine că am câștigat și turneul din Croația, unde au fost echipe bune. Cu toții ne dorim să înceapă cât mai repede meciurile oficiale. Mai avem o săptămână de cantonament, plus o altă săptămână în care să pregătim meciul cu CSMS Iași. Câștigarea titlului de campioană ar însemna enorm, dar mai este mult până acolo. Mai întâi, trebuie să terminăm cu bine cele trei meciuri rămase din sezonul regulat și vom vedea ce va fi în play-off. Ne bucurăm că au venit jucători cu experiență și sperăm să ne ajute la îndeplinirea obiectivului”, a explicat mijlocașul Răzvan Marin. „Este o senzație plăcută, mă bucur că am înscris din nou, dar mai important este că am făcut un joc bun împotriva unei echipe destul de puternice. Mă bucur că am revenit la FC Viitorul, sper să-mi ajut echipa și să terminăm cât mai sus în clasament. Am venit să-mi câștig un loc de titular și mă pregătesc cât mai bine. Avem șanse reale la titlu și nu cred că va fi o surpriză atât de mare dacă vom fi campioni”, a adăugat atacantul Vlad Rusu, marcatorul unicului gol în disputa cu sârbii.

În schimb, FC Viitorul s-a despărțit de Vlad Achim, cele două părți ajungând la un acord pentru rezilierea contractului pe cale amiabilă. Mijlocașul în vârstă de 26 de ani a bifat 17 jocuri pentru constănțeni în prima parte a campionatului, marcând două goluri și oferind șase pase decisive. Din postura de jucător liber de contract, Vlad Achim se va transfera la FC Voluntari, unde gruparea de pe litoral i-a cedat sub formă de împrumut pe fundașii Bogdan Țîru și Bogdan Mitache.

SUCCES ȘI ÎN MECIUL DEMONSTRATIV

Luni dimineaţă, o formaţie alcătuită în cea mai mare parte din membri ai staff-ului grupării de pe litoral, printre care foștii mari fotbaliști Gică Hagi, Gică Popescu și Iosif Rotariu, a disputat un meci demonstrativ împotriva unei echipe locale. „Regele” a încântat asistenţa cu execuţii caracteristice de mare fineţe, Popescu şi Rotariu au dovedit aceeaşi precizie şi acelaşi calm din perioada în care făceau performanţă, iar Ştefan Preda a arătat aceeaşi elasticitate de când apăra cu succes buturile Petrolului. Constănțenii s-au impus cu scorul de 4-3, golurile fiind reușite de ofițerul de presă al FC Viitorul, Ciprian Mihai, de două ori, team-managerul grupării de pe litoral, Costin Mega, şi Iosif Rotariu. Componența echipei: Ştefan Preda - Niyazi Yurtsever, Gică Popescu, Cristian Sava - Iosif Rotariu, Gică Hagi - Ciprian Mihai, Costin Mega.

Citește și:

FC Viitorul l-a transferat pe Pablo de Lucas

FC Viitorul joacă două amicale într-o singură zi

Gică Popescu s-a antrenat alături de FC Viitorul

FC Viitorul și-a prezentat achizițiile din această iarnă

FC Viitorul pleacă, miercuri, în Antalya