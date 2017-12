FC Viitorul și-a câștigat respectul adversarilor

Play-off-ul Ligii 1 la fotbal programează luni, 13 martie, de la ora 20.30, în prima etapă, pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, confruntarea dintre FC Viitorul și Dinamo București, prima (26 de puncte), respectiv ultima clasată (21 de puncte). Fotbaliștii conduși de Gheorghe Hagi își doresc să repete evoluțiile foarte bune din timpul sezonului regulat, care le-au permis să obțină cele mai multe victorii până acum. În meciul cu Dinamo, atacantul Aurelian Chițu speră ca Viitorul să părăsească terenul învingătoare: „Toate meciurile din play-off vor fi dificile. Important este să începem cu o victorie. Sper să luăm cele trei puncte. Cine va fi mai bine pregătit la ora meciului, acela va fi învingător. Cred că am învățat ceva, pentru că și anul trecut am fost în play-off”.

Iar portarul Victor Rîmniceanu consideră că fiecare partidă va fi o finală: „Ne așteaptă o partidă grea, cu un adversar bun, dar noi tot timpul am avut rezultate bune cu Dinamo. Trebuie să jucăm fiecare partidă ca pe o finală”.

Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, așteaptă ca spectatorii care vor veni la stadion să susțină echipa constănțeană în meciurile din play-off: „Ne dorim suporteri, vrem ca stadionul să fie plin, iar cei care vor veni în tribune să ne susțină”.

Abonamentele promoționale pentru partidele din play-off de pe teren propriu se mai pot achiziţiona la preţurile de 120 de lei - la Tribuna I și 100 de lei - la Tribuna a II-a, în timp ce prețurile biletelor pentru fiecare partidă din play-off sunt următoarele - la Tribuna I = 100 lei/bilet, la Tribuna a II-a = 80 lei/bilet la Peluza I + Peluza a II-a = 20 lei/bilet.

„NU ÎNTÂMPLĂTOR SUNTEM PE PRIMUL LOC”

Gheorghe Hagi a remarcat faptul că Viitorul a reușit prin prestațiile din actualul sezon să câștige respectul adversarilor, iar locul ocupat în clasament le oferă o șansă în plus fotbaliștilor constănțeni în lupta pentru titlul de campioană: „Pentru mine două lucruri sunt clare: unu - ce am făcut până în momentul de față: mi-a plăcut faptul că în ultima perioadă toată lumea spune că merge să joace împotriva liderului și vrea să învingă ocupanta primului loc. Echipa a căpătat respect din partea adversarilor; doi - suntem înaintea play-off-ului: cred că va fi un fotbal foarte frumos, interesant, de un nivel înalt. Nu întâmplător suntem pe primul loc. Dintre toate cele șase echipe din play-off, este o echipă tânără, frumoasă, la Constanța, care se bate cu cele mai bune echipe. Eu știu că joc zece meciuri importante în cursa pentru titlu. Sunt finale. O să fie greu, dar pe noi nu ne interesează ce spun alții. Fiecare poate avea o opinie. Eu am obligația să-mi conduc jucătorii. Obiectivul nostru este să fim cei mai buni”.

ȘI ȚÎRU ȘI-A PRELUNGIT CONTRACTUL

Fotbal Club Viitorul își continuă campania de prelungire a contractelor propriilor jucători. Dacă în urmă cu două zile Florinel Coman și Dragoș Nedelcu și-au prelungit înțelegerile cu gruparea constănțeană până în 2022, vineri a venit rândul lui Bogdan Țîru să semneze un nou contract. Crescut la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”, Țîru a semnat o nouă înțelegere cu formația lui Gheorghe Hagi, care are scadența în vara anului 2021. „FC Viitorul îi urează mult succes și cât mai multe realizări lui Bogdan Țîru în tricoul Viitorului!”, a anunțat site-ul oficial al clubului constănțean.

Citește și:

Viitorul pregătește duelurile cu Dinamo și Steaua

Jucătorii Viitorului așteaptă sprijinul fanilor în play-off

Prețuri avantajoase la abonamente pentru play-off la meciurile Viitorului de pe teren propriu

Programul partidelor din play-off-ul Ligii 1

Programul întâlnirilor din play-out-ul Ligii 1