FCSB a trecut şi de ASA

Duminică seară, pe Arena Naţională din Bucureşti, în primul meci din etapa a 5-a a play-off-ului, FC Steaua București a câştigat confruntarea cu ASA Tg. Mureș, scor 2-1 (Adi Popa 40, Ivan Gonzalez 84-autogol / Brandan 62-pen.). Programul celorlalte partide din play-off - luni, ora 20.30: FC VIITORUL - Dinamo București; marți, ora 18.30: Astra Giurgiu - Pandurii Tg. Jiu. Clasament play-off: 1. FCSB 35p (golaveraj: 9-3), 2. Astra 35p (7-3), 3. Pandurii 29p (4-3), 4. Dinamo 27p (3-6), 5. FC Viitorul 25p (3-7), 6. ASA 21p (2-6).

Echipele de pe locurile 1 și 2 se vor califica în UEFA Champions League, în timp ce alte două formaţii vor merge în UEFA Europa League, exceptându-le pe Dinamo Bucureşti şi ASA Tg. Mureş, care nu au dreptul de a juca în cupele europene.

Tot duminică, în etapa a 5-a din play-out, CSMS Iași a câştigat la scor de forfait, 3-0 (V. Gheorghe 2, Golubovic 29, Ţigănaşu 78), întâlnirea cu CS U. Craiova. Alte rezultate din play-out - sâmbătă: Petrolul Ploiești - FC Voluntari 1-2 (Gavrilă 60 / Ad. Bălan 8-pen., Pancu 85), CFR Cluj - Concordia Chiajna 2-0 (Juan Carlos 37, 90+1). Luni, de la ora 18.00, va avea loc disputa FC Botoșani - ACS Poli Timișoara. Clasament play-out: 1. Iaşi 26p (golaveraj: 6-5), 2. Craiova 25p (6-5), 3. CFR 22p (6-3), 4. Voluntari 22p (5-5), 5. Concordia 17p (5-3), 6. Botoşani 17p (3-6), 7. ACS Poli 15p (2-4), 8. Petrolul 8p (3-5).

Ocupanta primului loc din play-out va evolua în UEFA Europa League, cu excepția echipei CFR Cluj, care nu are dreptul de a juca în cupele europene. Formațiile clasate pe locurile 7 și 8 din play-out vor retrograda, iar echipa de pe locul 6 va susține un meci de baraj cu o echipă din Liga a 2-a.

Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV şi Look Plus.