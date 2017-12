Feerie luminoasă pe străzile Constanței!

08:25:15 / 02 Decembrie 2016

O MARE MINCIUNA

ASEARA AM STRABATUT STRAZILE CONSTANTEI, PENTRU A VEDEA ACEASTA MARE FEERIE, O MARE MINCIUNA, NU ERAU APRINSE LUMINILE DECAT PE B-DUL FERDINAND, PE TOMIS IN FATA PRIMARIEI SI PE LAPUSNEANU IN FATA CITY, IN REST UN MARE NIMIC, ASA CUM NE-A OBISNUIT PRIMARUL,,,,, MINCIUNI,,,,, MINCIUNI,,,, AVETI GRIJE TELEGRAF SA STERGE-TI COMENTARIUL...